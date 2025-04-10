Следы на чужих планетах: как понять, что здесь уже побывали

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможно, наша Вселенная — вовсе не безмолвная пустошь. Некоторые учёные всерьёз предполагают: инопланетные цивилизации могут колонизировать планеты, используя космос как огромное шоссе. Основа этой гипотезы — идея панспермии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город в космосе

Что такое панспермия и почему к ней снова вернулись

Панспермия — теория, по которой жизнь способна "переезжать" с одной планеты на другую. Метеориты, космическая пыль, кометы — всё это может служить своеобразным транспортом для микробов, бактерий и даже сложных форм жизни. Раньше такую гипотезу считали псевдонаучной. Но сейчас к ней начинают относиться всё серьёзнее.

Новый подход к поиску внеземной жизни

Исследователи считают, что искать внеземную жизнь стоит не по привычным "признакам", а по её поведению. А именно — по тем следам, которые она могла бы оставить на планетах. Один из самых ярких признаков жизни — изменение природного баланса. К примеру, атмосфера Земли богата кислородом именно из-за существования живых организмов. Без них его было бы в разы меньше.

Жизнь может изменять планеты

Если инопланетяне колонизируют планеты, они так же, как и земная жизнь, могли бы менять их свойства — атмосферу, химический состав, даже ландшафт. Возможно, не каждая попытка была успешной, но некоторые из этих тел могли стать новой базой для жизни. А затем — новым стартом для следующей "экспансии".

Как выявить колонизированные планеты

Учёные даже предложили способ обнаружения таких колонизированных планет: если несколько соседних планет с разными звёздами вдруг окажутся слишком похожими друг на друга, это может быть не совпадением. Такие планеты выделялись бы на фоне остальных. И возможно, причина — влияние внеземных форм жизни.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

