Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте золото, которое можно свернуть как бумажный лист, но при этом оно не теряет своих свойств. Именно такой материал — золотой лист толщиной всего в один атом — удалось создать учёным из Линчёпингского университета в Швеции. Они назвали его гольден, и на его создание ушли годы — ведь до сих пор это считалось невозможным.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

Почему это важно

Двухмерное золото имеет уникальные свойства. Атомы не стремятся свернуться в привычную трёхмерную структуру, как это обычно происходит с металлами. Благодаря этому каждый атом материала доступен для химических реакций, что делает гольден особенно эффективным и экономичным — использоваться будет буквально весь объём золота.

Гольден: как победили природу металла

После открытия графена в 2004 году исследователи пытались получить и другие 2D-материалы. Но с металлами всё оказалось куда сложнее: их атомы мгновенно соединяются, формируя объёмные структуры. Учёные десятилетиями боролись с этим, но золото упрямо "слипалось".

Решение оказалось неожиданным — в старинной японской кузнечной практике. Один из исследователей наткнулся на метод, в котором использовался реагент Мураками — специальный состав, способный вытравливать углерод из стали.

Команда адаптировала рецепт, добавив вещества, мешающие атомам соединяться, и добилась желаемого: полученный лист золота остался плоским, не свернулся и не разрушился.

Что умеет гольден

Конвертировать углекислый газ.

Участвовать в водородном катализе.

Производить химикаты точечно.

Использоваться в фотонике, очистке воды, электронике.

Главная особенность — каждый атом в гольдене связан всего с шестью соседями, а не с двенадцатью, как в обычном золоте. Это открывает двери для сверхэффективной химии будущего.

А дальше — серебро

Разработчики уже работают над применением технологии для других металлов. Первая цель — серебро. Если удастся, нас ждёт новая эра ультратонких, сверхэффективных материалов, которые изменят подход к электронике и энергетике.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

