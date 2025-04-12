Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир

На юге Албании, в приграничном регионе Λесковики, из горной расщелины внезапно поднялся столб пара. Учёные решили приблизиться. То, что они нашли — больше, чем геологическое открытие. Это подземное термальное озеро, длиной 138 метров и шириной 42 метра — самое большое в мире из известных науке.
Первые сведения о необычной пещерной системе появились ещё четыре года назад, но тогда не хватало техники и допуска к закрытому региону. Лишь в конце 2024 года команда чешских исследователей, оснащённая современными 3D-сканерами, смогла подтвердить: под землёй скрыто уникальное озеро, названное Neuron — в честь фонда, поддержавшего экспедицию.
Это термальное озеро сохраняет стабильную температуру — около 26°C — вне зависимости от условий снаружи. Вода здесь насыщена сероводородом, который, окисляясь, превращается в серную кислоту. А она в свою очередь растворяет известняк, создавая подземные ходы и пещеры. Так озеро растёт и изменяет форму, буквально перерабатывая скалы.
Уникальность Neuron — не только в размерах. Учёные надеются, что это озеро даст ключ к пониманию микробной жизни под землёй, процессов формирования горячих источников и химических реакций в глубине планеты. Экспедиция уже готовится к повторному визиту — ведь исследование только начинается.
"Мы сразу поняли, что это — нечто необычное", — вспоминает участник экспедиции Рихард Бунда.
Гора́ (мн. ч. — го́ры) — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.
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