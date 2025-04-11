Самое тёмное место Европы оказалось ярчайшим примером нашего безразличия

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа исследователей спустилась в самую глубокую точку Средиземного моря — Calypso Deep, расположенную почти в 5 километрах под поверхностью. Ожидали геологические данные, может быть — редкую флору и фауну. Вместо этого — мусор. 167 объектов, из которых 148 — чистые морские отходы: пластик, стекло, металл, бумага и даже мешки с мусором, сброшенные с судов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город под водой

Дно, которое превратилось в помойку

Исследование, опубликованное в Marine Pollution Bulletin, зафиксировало одну из самых высоких концентраций загрязнения, когда-либо обнаруженных на таких глубинах. То, что считалось труднодоступной точкой, оказалось молчаливым кладбищем отходов.

На помощь учёным пришла пилотируемая подлодка Limiting Factor, способная достигать экстремальных глубин и передавать фотографии. Снимки говорят сами за себя: даже самые удалённые уголки морей не защищены от последствий человеческой жизни.

Не только мусор — но и предупреждение

"Мы нашли прямые доказательства того, что с судов сбрасываются наполненные мусором мешки. Что касается Средиземного моря, небо над ним уже точно не чисто", — отметил профессор Мигель Каналс из Университета Барселоны.

Очередной сигнал, который сложно игнорировать

Удалить эти отходы с таких глубин практически невозможно. Учёные призывают к глобальным политическим решениям — сокращению объёмов мусора, переосмыслению потребления и усилению экологической ответственности. Особенно это актуально для Средиземного моря, ведь предварительные данные указывают: Мессинский пролив стал самым загрязнённым участком океана в мире.

Видим не мы — но видит планета

Глубины остаются незаметными для широкой публики, и именно это делает проблему ещё опаснее. Исследователи подчёркивают: сейчас нужны совместные усилия журналистов, учёных и лидеров мнений, чтобы донести масштабы бедствия и пробудить реальные действия.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

