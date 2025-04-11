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Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация

2:41
Наука

Начало 2025 года. От ледника Георга VI в Антарктиде откалывается гигантский айсберг А-84, площадью более 540 квадратных километров. Учёные отслеживают его путь в Южный океан… но важнейшее открытие происходит не снаружи, а внутри. Точнее — под ним.

Гренландия
Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гренландия

То, что он оставил после себя, потрясает: экосистема, которую никто из людей никогда не видел. Под 150-метровой толщей льда скрывалась целая подводная цивилизация. Кораллы, губки, ледяные рыбы, осьминоги и даже гигантские морские пауки — мир, живущий в темноте столетиями.

Отложенные планы и экстренная экспедиция

Исследовательское судно Falkor меняет курс. Вместо изначальных целей команда решает нырнуть в неожиданно открывшийся участок морского дна в море Беллинсгаузена. С помощью глубоководного аппарата SuBastian учёные проводят восемь дней под водой, опускаясь на глубину до 1300 метров.

"Мы просто не могли не пойти туда. Это было как открытая дверь в другой мир", — делится участник экспедиции.

Жизнь, о которой никто не знал

Найденные существа — это биологическая аномалия. Без света, без питательных веществ с поверхности, под давлением и холодом — и всё же жизнь не просто выживает, а процветает. Некоторые губки достигают гигантских размеров, что говорит о столетиях непрерывного роста. Но как они выжили в полной изоляции?

Одна из версий — океанские течения всё же доставляют питательные вещества. Однако этот механизм только предстоит изучить.

Экология, климат и будущее

Открытие уникальной экосистемы — это не просто сенсация для биологов. Это зеркало климатических изменений. А-84 — не одиночка. Он часть глобального таяния ледников, которое обнажает не только древние формы жизни, но и последствия человеческого воздействия на планету.

Команда также зафиксировала мощный поток талой воды, идущий от ледника, что может напрямую влиять на морскую экосистему. Возможно, это и стало катализатором для такой биологической активности.

Что дальше

Образцы уже доставлены в лаборатории. Исследователи не исключают, что среди них — виды, неизвестные науке. Но даже без этого ясно одно: природа снова показала, как много у неё в запасе тайн — и как мало мы знаем о жизни подо льдом.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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