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Материк трескается изнутри: древняя плита тянет Северную Америку на дно

2:29
Наука

Северная Америка, как выяснилось, буквально оседает вглубь Земли. Новое исследование показывает: целые слои земной коры в районе от Мичигана до Алабамы медленно проваливаются в мантию. Этот процесс не разрушителен на поверхности — по крайней мере, пока — но он раскрывает удивительную нестабильность в самом сердце материка.

Разрушенная дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрушенная дорога

Ученые впервые нанесли это явление на карту в реальном времени, что позволило детально отследить, как разрушается так называемый кратон — древнейший участок земной коры, которому миллиарды лет.

Что такое кратон и зачем он оседает

Кратоны — это геологические "фундаментальные блоки" континентов. Они считались практически вечными. Но теперь мы знаем, что даже такие монолиты могут разрушаться. Процесс, который сейчас происходит под США, называется кратоническим истончением: в его ходе части горных пород буквально уносятся вниз остатками древней плиты Фараллон, погребённой в мантии.

Фараллон когда-то участвовал в субдукции — скользил под Североамериканскую плиту. Сегодня её фрагменты находятся на глубине до 660 километров и всё ещё притягивают материал сверху, будто создавая гравитационную воронку.

Земля, которая уходит из-под ног

По словам исследователей, под Средним Западом формируются гигантские капли породы, которые стекают вниз на глубину до 640 километров. Это не катастрофа — это естественный, но редкий геодинамический процесс, который в обычных условиях занимает миллиарды лет. Сейчас же он происходит на наших глазах.

С помощью методов сейсмической визуализации высокой точности учёные построили томографическую карту происходящего и провели моделирование. Без плиты Фараллон эффект исчезает, а значит, именно она по-прежнему оказывает мощное влияние на стабильность континента — несмотря на расстояние в сотни километров.

Нас ждут катаклизмы

К счастью, нет. Исследователи подчёркивают, что всё это происходит на глубине и не вызовет заметных изменений на поверхности в ближайшее время. Но это — подсказка о будущем. Континенты не вечны. Они складываются, дробятся и перерабатываются заново — словно планета, хоть и медленно, но продолжает лепить саму себя.

Уточнения

Се́верная Аме́рика (англ. North America, фр. Amérique du Nord, исп. América del Norte, Norteamérica, аст. Ixachitlān Mictlāmpa) — один из шести материков планеты Земля, расположенный на севере Западного полушария Земли, занимающий 1/6 часть суши и имеющий наибольшее количество островов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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