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Слияние без шанса на выживание: космос запускает механизм будущей катастрофы

1:30
Наука

В Млечном Пути обнаружена удивительная пара белых карликов, которая в будущем устроит настоящий звездный фейерверк. Находка была сделана всего в 150 световых годах от Земли — по астрономическим меркам это почти на пороге.

искусственное солнце
Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственное солнце

Белые карлики вращаются настолько близко, что между ними расстояние примерно как от Земли до Луны. Их общая масса почти в полтора раза превышает солнечную. Такая конфигурация идеально подходит для взрыва типа Ia — мощнейшей сверхновой, яркость которой может превзойти всю галактику.

Взрыв на паузе

Однако ждать шоу придётся долго. Очень долго. Около 23 миллиардов лет. К тому моменту не будет ни Солнца, ни, возможно, самой Земли. Но сама мысль, что такой взрыв уже "запущен”, добавляет остроты. Как если бы кто-то поставил бомбу под Вселенную и ушёл.

Вспышка в десять лун

По расчётам, один из карликов взорвётся дважды, после чего аналогичные вспышки произойдут у второго. Получится целая серия последовательных взрывов. Если бы Земля в тот момент ещё существовала, мы бы увидели на небе ослепительный объект — в десять раз ярче полной Луны.

Это редкий случай, когда учёные смогли не только зафиксировать подобную двойную систему, но и точно спрогнозировать её судьбу. Такого ещё не было.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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