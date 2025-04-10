Сознание звезды: Солнце может быть разумным — и это лишь начало гипотезы

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли Солнце быть разумным существом? На первый взгляд — абсурд, но есть философия, согласно которой сознание пронизывает всю Вселенную. Она называется панпсихизм и утверждает: разум есть не только у людей и животных, но даже у звезд, планет и элементарных частиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зной

Эта идея не нова — её корни уходят в Древнюю Грецию. В XVI веке термин предложил итальянский философ Франческо Патрици. Позже, в XX веке, интерес к ней почти угас под давлением научного рационализма, но уже в XXI веке теория вновь ожила.

Почему к этой идее снова прислушиваются

В 2004 году нейробиолог Джулио Тонони предложил теорию интегрированной информации — по ней сознание возникает в любой системе, обладающей достаточной связностью и сложностью. Через десять лет, в 2014-м, Кристоф Кох допустил, что даже группы элементарных частиц могут осознавать себя, поскольку это помогло бы объяснить феномен квантового дуализма.

Даже учёные, работающие в сфере искусственного интеллекта, такие как Бен Херцл, не исключают, что разум может существовать вне биологических форм.

Солнце как мыслящий гигант

В 2021 году биолог Руперт Шелдрейк предположил, что Солнце обладает сознанием и через свои электромагнитные поля влияет на Землю. По этой логике, солнечные вспышки — не просто физическое явление, а своего рода "реакция" или "жест" звезды.

Панпсихизм предлагает радикально иное видение: все самоорганизующиеся системы, включая звёзды и галактики, обладают внутренним опытом. А значит, Солнце может не просто светить, а чувствовать, регулировать себя и даже взаимодействовать с другими звёздами в галактике.

Что, если у Вселенной есть намерения

Эта гипотеза не пытается доказать разум Солнца в привычном смысле. Но она предлагает мощный повод задуматься: если даже у звезды может быть форма осознанности, насколько мы вообще понимаем природу сознания?

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

