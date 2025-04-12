Эра ящеров не закончилась: каким был бы мир, если бы человек так и не появился

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66 миллионов лет назад на Землю обрушилась катастрофа, сопоставимая с 10 миллиардами атомных бомб. Удар астероида положил конец целой эре. Большинство динозавров исчезли, оставив после себя лишь потомков — птиц. Но что, если бы этой катастрофы не произошло?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Динозавр-сауропод

Умные динозавры? Не всё так просто

В 1980-х годах палеонтолог Дейл Рассел выдвинул идею: а что, если бы хищные динозавры эволюционировали в разумных существ, похожих на людей? Так появился гипотетический "динозавроид" — прямоходящее существо с крупным мозгом и ловкими пальцами.

Однако большинство учёных считает этот сценарий крайне маловероятным. Хотя некоторые динозавры в меловой период действительно начали развивать более крупный мозг, в целом их эволюция шла другим путём. Даже у тираннозавра мозг весил всего около 400 граммов, у велоцираптора — 15. Это несопоставимо с человеческими 1300 граммами.

И всё же они были бы величественны

Судя по миллионам лет их эволюции, динозавры, скорее всего, остались бы гигантскими травоядными с длинными шеями и массивными телами. Возможно, Земля до сих пор принадлежала бы стадам диплодоков и брахиозавров, мирно поедающим листву, а не городам и цифровым технологиям.

Катастрофа, которая всё изменила

Удар астероида стал концом одних и началом других. Освободив экологическую нишу, катастрофа дала шанс млекопитающим — и в конечном итоге привела к появлению человека.

Иногда конец — это только начало.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

