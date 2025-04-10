Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные сделали сенсационное открытие в одной из самых удалённых галактик, известных астрономии. В объекте под названием JADES-GS-z14-0, который находится на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет, впервые были обнаружены следы кислорода. Это означает, что уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва Вселенная начала насыщаться тяжёлыми элементами.

Фото: google by pinterest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Планета

Галактика, которую заметил Джеймс Уэбб

Объект был зафиксирован благодаря наблюдениям космического телескопа Джеймса Уэбба. Удивительно, но галактика оказалась настолько яркой, что её звездообразование шло с невероятной скоростью. Однако главное — наличие кислорода, элемента, критически важного для образования жизни в нашем понимании.

«Это один из самых ранних признаков химической эволюции Вселенной», — отметил профессор Эммануэль Дадди, соавтор исследования.

Что это меняет в понимании космоса

Присутствие кислорода говорит о том, что уже тогда существовали звёзды, успевшие прожить свой жизненный цикл и выбросить тяжёлые элементы в окружающее пространство. А значит, формирование сложной материи шло намного быстрее, чем считалось ранее.

Это открытие меняет представления учёных о ранней Вселенной и открывает новые горизонты в поисках древнейших галактик и потенциально обитаемых миров.

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

