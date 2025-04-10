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Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света

1:34
Наука

Учёные сделали сенсационное открытие в одной из самых удалённых галактик, известных астрономии. В объекте под названием JADES-GS-z14-0, который находится на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет, впервые были обнаружены следы кислорода. Это означает, что уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва Вселенная начала насыщаться тяжёлыми элементами.

Планета
Фото: google by pinterest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Планета

Галактика, которую заметил Джеймс Уэбб

Объект был зафиксирован благодаря наблюдениям космического телескопа Джеймса Уэбба. Удивительно, но галактика оказалась настолько яркой, что её звездообразование шло с невероятной скоростью. Однако главное — наличие кислорода, элемента, критически важного для образования жизни в нашем понимании.

«Это один из самых ранних признаков химической эволюции Вселенной», — отметил профессор Эммануэль Дадди, соавтор исследования.

Что это меняет в понимании космоса

Присутствие кислорода говорит о том, что уже тогда существовали звёзды, успевшие прожить свой жизненный цикл и выбросить тяжёлые элементы в окружающее пространство. А значит, формирование сложной материи шло намного быстрее, чем считалось ранее.

Это открытие меняет представления учёных о ранней Вселенной и открывает новые горизонты в поисках древнейших галактик и потенциально обитаемых миров.

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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