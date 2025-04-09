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Римский след под вулканическим пеплом: что скрывала земля веками

2:10
Наука

Может ли пепел, засыпанный веками, скрывать нечто большее, чем просто развалины? В итальянской Кампании археологи сделали открытие, которое может изменить представления об истории Рима.

Октавиан Август
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alexander Z., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Октавиан Август

Недалеко от Нолы, в долине Соммы Везувиана, нашли остатки роскошной виллы, предположительно принадлежавшей самому Октавиану Августу — первому императору Римской империи.

Это открытие вызвало сенсацию: считалось, что катастрофическое извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило только южные районы — Помпеи и Геркуланум. Но теперь ясно, что масштаб бедствия был куда шире.

Случайная находка и путь к великому открытию

Впервые часть этой загадочной виллы обнаружили ещё в 1929 году: местный фермер наткнулся на каменную кладку прямо на своём поле. Археологи сразу заподозрили, что это не обычное сельское строение, а возможная резиденция императора. Но на более масштабные раскопки тогда не хватало средств.

Переломным стал 2002 год, когда Токийский университет вместе с итальянскими коллегами запустил междисциплинарный проект по изучению виллы. Раскопки продвинулись значительно, и миру открылось огромное здание с мозаичными полами, настенными фресками и великолепной лепниной.

Вулкан и жизнь после катастрофы

"Мы использовали радиоуглеродное датирование и работали с вулканологами, чтобы точно определить возраст слоёв. Все указывает на то, что часть здания была погребена под пеплом извержения 79 года", — рассказывает археолог Кохэй Сугияма из Токийского университета.

Исследования показали: верхние уровни здания были построены лишь к середине II века, а в их основании — фрагменты более древней постройки. Это подтверждает, что спустя десятилетия после катастрофы люди всё же возвращались в этот регион и продолжали строить и жить — в отличие от Помпей, оставшихся в забвении на долгие века.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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