Римский след под вулканическим пеплом: что скрывала земля веками

Может ли пепел, засыпанный веками, скрывать нечто большее, чем просто развалины? В итальянской Кампании археологи сделали открытие, которое может изменить представления об истории Рима.
Недалеко от Нолы, в долине Соммы Везувиана, нашли остатки роскошной виллы, предположительно принадлежавшей самому Октавиану Августу — первому императору Римской империи.
Это открытие вызвало сенсацию: считалось, что катастрофическое извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило только южные районы — Помпеи и Геркуланум. Но теперь ясно, что масштаб бедствия был куда шире.
Впервые часть этой загадочной виллы обнаружили ещё в 1929 году: местный фермер наткнулся на каменную кладку прямо на своём поле. Археологи сразу заподозрили, что это не обычное сельское строение, а возможная резиденция императора. Но на более масштабные раскопки тогда не хватало средств.
Переломным стал 2002 год, когда Токийский университет вместе с итальянскими коллегами запустил междисциплинарный проект по изучению виллы. Раскопки продвинулись значительно, и миру открылось огромное здание с мозаичными полами, настенными фресками и великолепной лепниной.
"Мы использовали радиоуглеродное датирование и работали с вулканологами, чтобы точно определить возраст слоёв. Все указывает на то, что часть здания была погребена под пеплом извержения 79 года", — рассказывает археолог Кохэй Сугияма из Токийского университета.
Исследования показали: верхние уровни здания были построены лишь к середине II века, а в их основании — фрагменты более древней постройки. Это подтверждает, что спустя десятилетия после катастрофы люди всё же возвращались в этот регион и продолжали строить и жить — в отличие от Помпей, оставшихся в забвении на долгие века.
Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.
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