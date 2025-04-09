Человек-невидимка уже не фантастика? Вот что придумали

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Желание исчезнуть из поля зрения волновало человечество с древности. Невидимость — одно из тех сокровенных желаний, что делит пьедестал с полётами и суперсилой. Но что, если это не такая уж и фантастика?

Фото: https://commons.wikimedia.org by Pikawil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ невидимка

От сказок к науке

Идею Уэллса о человеке-невидимке трудно было воспринимать серьёзно в XIX веке. Однако он лишь облек давнюю мечту в научные одежды. До него герои народных сказок скрывались с помощью волшебных предметов — шапок-невидимок и плащей. Сегодня же ученые пробуют сделать это реальностью, пусть пока и на уровне технологий, а не изменения человеческой плоти.

Почему не работает невидимость тела

Чтобы объект стал невидимым, он должен не отражать, не преломлять и не поглощать свет. Например, стекло в воде — почти неразличимо. Проблема в том, что человеческие ткани не обладают такими свойствами.

Более того, если "выключить" оптику тела, человек ослепнет — глаз просто не сможет фокусировать свет. Добавим к этому одежду, переменчивую среду — и станет ясно, что изменить самого человека проще в сказке, чем в лаборатории.

Сила природы: мимикрия и её возможности

Но есть другой путь — маскировка. Мимикрия в природе — это когда осьминог или камбала сливаются с окружающей средой. Вдохновившись этим, в Японии создали плащ, на который проецируется изображение заднего фона. А в Корее разработали материал, меняющий цвет и температуру, скрывающий даже от тепловизора. Правда, работает он пока медленно, но идея впечатляет.

Полная невидимость — всё ещё цель

Полная невидимость — это когда свет просто "не замечает" объект. И хотя до этого пока далеко, шаги к технологии уже сделаны.

Уточнения

Неви́димость - невозможность по каким-либо причинам полностью или частично регистрировать объект в произвольном диапазоне электромагнитных волн.

