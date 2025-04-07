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1000 скрытых городов майя нашли под джунглями — их никто не видел тысячи лет

2:08
Наука

В самой чаще гватемальских джунглей, под плотным пологом тропического леса, скрывались не десятки — сотни поселений майя, о которых наука даже не подозревала. Благодаря технологии LIDAR, которая "просвечивает" листву и показывает рельеф под ней, учёные буквально заглянули сквозь время — и нашли почти тысячу забытых мест, существовавших более двух тысяч лет назад.

пещера Мелидони, Крит, Греция
Фото: Wikimedia Commons by C messier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пещера Мелидони, Крит, Греция

Целое королевство под ногами

Находки поразили масштабом: 650 квадратных миль в бассейне Мирадор-Калакмул оказались усеяны домами, дворцами, спортивными аренами, каналами, дамбами и храмами. Эти поселения существовали примерно с 1000 по 250 год до н. э. и, судя по всему, были тесно связаны между собой.

Исследователи уверены: речь идёт не о разрозненных деревнях, а о едином государстве с общими идеологиями, политикой и продуманной организацией. Они выделили 417 древних городов и посёлков, каждый со своими границами.

Грандиозная стройка доклассического периода

Чтобы возводить такие сооружения, майя должны были владеть целым рядом профессий. Здесь требовались архитекторы, мастера по камню и извести, литейщики, религиозные лидеры и управленцы, способные координировать тысячи людей. Платформы, дворцы, пирамиды и инженерные конструкции — всё это доказывает наличие развитого общества с высоким уровнем власти и планирования.

Технология, которая открывает джунгли

LIDAR (Light Detection and Ranging) снова подтвердил свою мощь: то, что не видно глазу в густом лесу, техника раскрывает с точностью до метра. Эта же технология помогла найти забытые города в Камбодже и Амазонии, а теперь — открыть целое царство майя.

Уже сейчас ясно: это только начало. Гватемала, судя по всему, прячет под зеленью ещё десятки неизведанных участков, и археологам предстоит переписать то, что мы знали о доколумбовой истории Америки.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том чис­лен­нос­ти на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, эко­но­мического, ис­то­рического и культурного значения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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