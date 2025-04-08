Почему сойки запоминают то, что не имеет смысла — эта способность птиц разрушает миф о человеческой уникальности

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы можете вспомнить, в каком углу комнаты лежал нужный предмет, даже если тогда не обращали на него внимания? Оказывается, вы не одиноки. Недавнее исследование показало, что такая способность есть не только у людей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Vkulikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сойка

Умение "перемещаться" во времени

Эпизодическая память — это способность возвращаться мысленно к прошлым событиям, вспоминая детали, которые тогда не казались важными. Это помогает нам в неожиданных ситуациях, когда вдруг нужно восстановить контекст. До недавнего времени считалось, что такая память — исключительно человеческое качество. Но, похоже, с этим поспешили.

Испытание для соек

В эксперименте исследователи выбрали соек — умных птиц из семейства воробьиных. Эти пернатые мастера хранить запасы и отлично запоминают, где именно спрятали орехи. Их мозг оказался настоящим кладезем памяти.

Сначала соек учили находить еду под одной из четырёх одинаковых чашек. Те без труда запоминали правильную и получали вкусную награду. Но однажды правила изменились: чашки стали разными, с уникальными узорами, а после паузы в 10 минут их переставили местами.

Неожиданный вопрос — неожиданный ответ

И тут выяснилось удивительное: сойки сумели вспомнить именно ту чашку, под которую клали еду, опираясь только на узор, — хотя на момент закладки пищи эта деталь не имела значения. Это говорит о том, что птицы запомнили случайную информацию и смогли извлечь её из памяти, когда понадобилось.

Почему это важно

Способность запоминать малозначительные на первый взгляд детали может быть жизненно необходима для соек. Благодаря этому они способны находить свои запасы — а это до четырёх килограммов еды!

Учёные планируют выяснить, ограничена ли эта способность только пищей, или сойки могут так же запоминать, например, социальные сигналы. И если да — насколько универсальна их память?

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

