Таинственное исчезновение саркофага: куда делся гроб великого фараона

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Представьте себе: саркофаг одного из самых могущественных фараонов Египта — и вдруг он исчезает. Находка, перевернувшая представления об истории, стала настоящей сенсацией.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jahelle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саркофаг

Всё началось в 2009 году, когда в коптском здании в городе Абидос археологи обнаружили гранитный саркофаг. Внутри гроба, как выяснилось позже, были похоронены два человека, но ученым удалось установить личность только одного — Менхеперра, верховного жреца Амона из XXI династии, жившего около 1000 года до н. э. Кто же был первым владельцем этой величественной усыпальницы?

Забытая гравюра раскрыла имя

Разгадка скрывалась в почти стертом картуше — овальной гравировке с иероглифами. Исследователи из Франции опубликовали сенсационную находку: имя на камне принадлежало не кому иному, как самому Рамзесу II — великому фараону XIX династии, правившему в XIII веке до н. э.

"Картуш содержал коронационное имя Рамзеса II, но оно было скрыто из-за плохой сохранности камня и повторной гравировки, сделанной позже", — объяснил Фредерик Пейро, египтолог из Сорбонны.

Перепутье мумии

Как же так получилось, что саркофаг великого правителя оказался в христианском храме? Историки считают, что в период смут тело фараона, как и других знатных египтян, было спрятано для сохранности.

В 1881 году мумия Рамзеса II и его гроб были найдены в тайнике Дейр-эль-Бахри — храмовом комплексе недалеко от Луксора. Там же покоились останки более 50 представителей знати, включая отца фараона.

По данным Американского исследовательского центра в Египте, гроб Рамзеса II считается "одним из самых ярких саркофагов Древнего Египта". И всё же его первоначальное местонахождение долгое время оставалось неизвестным.

Уточнения

Саркофа́г (др.-греч. σαρκοφάγος, sarkophágos - плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба, использовавшаяся для захоронения знати и обычно оставлявшаяся на поверхности земли в специально отведённых помещениях или на кладбищах.

