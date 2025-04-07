Неожиданное открытие астрономов: тёмная энергия может ослабеть со временем

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Результаты одного из крупнейших астрономических проектов на сегодняшний день указывают на то, что загадочная темная энергия, возможно, изменяется со временем.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Это открытие способно кардинально повлиять на наши представления о структуре и эволюции Вселенной.

Темная энергия — термин, которым ученые обозначают силу, ускоряющую расширение Вселенной. Хотя она, по оценкам, составляет около 70% всей энергии космоса, её природа до сих пор остаётся загадкой. Об этом говорит Мустафа Ишак-Бушаки, профессор физики и астрофизики из Техасского университета в Далласе, один из руководителей международной команды, работающей с прибором DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument).

Уникальный спектроскопический инструмент DESI, установленный на 4-метровом телескопе в обсерватории Китт-Пик в Аризоне, позволяет одновременно наблюдать свет от 5000 галактик. За время своей работы он уже собрал данные о почти 15 миллионах галактик и квазаров — ярчайших объектах во Вселенной. К концу проекта число наблюдаемых объектов достигнет примерно 50 миллионов.

19 марта исследовательская группа, в которую входят более 900 ученых, опубликовала первые результаты за три года наблюдений. Ишак-Бушаки отметил, что полученные данные ставят под сомнение прежнее представление о темной энергии как о постоянной величине: наблюдается тенденция к её ослаблению во времени.

С помощью DESI астрономы создают одну из самых детализированных 3D-карт космоса, охватывающую 11 миллиардов лет истории. Спектроскопический анализ позволяет ученым увидеть, как Вселенная выглядела на разных этапах развития, поскольку свет от далеких объектов идет до Земли миллиарды лет.

По словам Джона Мустакаса, профессора Сиенского колледжа и одного из руководителей проекта, DESI обладает беспрецедентной способностью отслеживать множество объектов одновременно. В этом году исследователи представили данные, охватывающие вдвое больше космических объектов, чем ранее.

Один из ключевых методов анализа — измерение так называемых барионных акустических колебаний (BAO), структуры, оставшейся после ранних фаз формирования Вселенной. Ученые используют эту "космическую линейку", чтобы определять расстояния и измерять скорость расширения Вселенной.

Соединяя эти данные с другими источниками (вспышками сверхновых, гравитационным линзированием и космическим микроволновым фоном), исследователи обнаружили признаки того, что влияние темной энергии со временем может уменьшаться. Это означает, что ускоренное расширение Вселенной в будущем может замедлиться, а в некоторых теориях — даже смениться сжатием.

Несмотря на многообещающие данные, ученые пока не делают окончательных выводов, передает amp.cnn

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

