Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака не жалуется — просто терпит: как вовремя распознать зубную боль у питомца
Королевский способ за 100 рублей: в машине пахнет люксом, а секрет во фрукте
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Королевская ватрушка: пирог, перед которым не устоять
Поливаю лук солёной водой — соседи в шоке, а вредителей как не бывало
Сергей Семак восторгается Александром Овечкиным: ждём рекорд по голам в НХЛ
Слоёное тесто, простейший заварной крем и фрукты: неожиданное сочетание вкусов, которое покорит всех
Новый сервис на Госуслугах: узнайте, сколько SIM-карт зарегистрировано на ваше имя
Эти ошибки в макияже заставят ваше лицо выглядеть уставшим — избегайте их

Открытие, меняющее геологию: как ранняя кора Земли оказалась схожа с сегодняшней

4:11
Наука

Новое исследование радикально меняет наши представления о том, как формировалась Земля на самых ранних этапах своего существования.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Согласно выводам ученых, опубликованным в журнале Nature, химический состав самой древней земной коры (возрастом около 4,5 миллиарда лет) оказался схож с современной континентальной корой.

Это открытие ставит под сомнение устоявшуюся теорию о том, что такие химические особенности появились лишь с началом тектоники плит. Возможно, фундаментальные признаки континентов сформировались гораздо раньше, чем считалось ранее.

Исследование возглавил профессор Саймон Тёрнер из Университета Маккуори (Австралия) при участии специалистов из университетов Великобритании, Франции и других австралийских учреждений.

"Наши результаты значительно меняют взгляд на самую раннюю геологическую эпоху Земли. Ранее считалось, что тектоника плит (когда литосферные плиты погружаются друг под друга) необходима для формирования характерного "отпечатка” континентальной коры. Но теперь мы видим, что этот химический след был уже в первой, так называемой протокоре. Это требует пересмотра существующих моделей", — поясняет Тёрнер.

Долгие годы геологи пытались установить, когда именно началась тектоника плит — процесс, который, возможно, создал условия для зарождения жизни.

Одним из ключей к разгадке стал ниобий: его пониженное содержание в породах субдукционных зон долгое время считалось признаком ранней тектоники. Но все попытки точно датировать такие породы приводили к разным, порой противоречивым результатам.

Профессор Тёрнер поставил под сомнение саму постановку задачи. Вместе с коллегами из шести университетов он разработал математические модели, отражающие условия ранней Земли, покрытой океаном расплавленных пород и формирующимся ядром.

Моделирование показало, что ещё в гадейском эоне (4,5-4,0 млрд лет назад) земная кора уже могла приобрести те же химические свойства, что и современные континенты — даже без участия тектоники плит.

Расчеты показали, что в условиях ранней Земли элемент ниобий становился "любителем металлов", сидерофильным, и притягивался к железу, уходя в ядро планеты через расплавленный магматический океан.

"Мы обнаружили связь между формированием ядра, перемещением сидерофильных элементов и загадочной нехваткой ниобия в континентальной коре", — поясняет Тёрнер.

Это может объяснить, почему такие химические особенности встречаются в породах континентов всех времён — от самых древних до сравнительно молодых: они просто унаследованы от самой первой коры, образовавшейся после формирования ядра, но до масштабной метеоритной бомбардировки.

Исследование предполагает, что химическая подпись континентальной коры появилась ещё до того, как Земля обрела стабильную тектоническую активность. Ранняя кора могла разбиваться на фрагменты, часть которых утолщалась и становилась зачатками будущих континентов.

В то же время между этими фрагментами, возможно, происходило формирование океанической коры — подобно тому, как это происходит сегодня на дне океанов.

На раннем этапе Земля подвергалась массированной метеоритной бомбардировке, что приводило к разрушению и постоянной реконструкции земной поверхности. Возможно, в то время тектоника плит происходила неравномерно — то запускаясь, то останавливаясь из-за внешних ударов.

Ситуация стабилизировалась примерно 3,8 миллиарда лет назад, когда частота столкновений с метеоритами резко снизилась. С этого момента тектоника плит, скорее всего, стала постоянным и самоподдерживающимся процессом, передает phys.

Уточнения

Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть литосферы. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая находится под воздействием атмосферы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Авто
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать? Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Последние материалы
Пернатый убийца, который может напасть на ребёнка: самый смертоносный птицехищник Африки
Милый разрушитель: как защитить дом и нервы от щенка с характером торнадо
Нет Wi-Fi — нет тревоги: как отсутствие мобильной сети лечит мозг лучше таблеток
Забудьте про запахи: вот как чистить мультиварку даже от стойких пятен
Этот зелёный талисман приносит богатство — если знать одну хитрость
Медленно томится на плите, источая упоительный аромат: рецепт болоньезе для идеального семейного ужина
Пионы на вашей даче: какие сорта выбрать для идеального цветника?
Из странного утюга в электрохищника: Hyundai незаметно прокачал свою самую тихую модель
Мальдивы без переплат: как Калабрия удивляет своим обаянием и доступностью
Как атомный проект в Египте меняет энергетику всего континента — уникальная АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.