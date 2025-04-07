Переосмысленный подход: Claude задаст вам вопросы, которые разрушат стереотипы об ИИ

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Anthropic представила Claude for Education — специализированную версию своего ИИ-помощника, ориентированную не на простую выдачу ответов, а на развитие критического мышления у учащихся.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Симпозиум по инновациям и исследованиям

Ключевая особенность новинки — "режим обучения", который полностью меняет привычный формат взаимодействия студентов с ИИ. Claude не даёт прямых ответов, а вместо этого задаёт наводящие сократовские вопросы: "Как бы вы подошли к решению этой задачи?" или "Какие доказательства подтверждают ваш вывод?" Такой подход направлен на стимулирование размышлений и глубинного понимания материала — в отличие от ИИ-инструментов, которые склонны поощрять поверхностное мышление.

В рамках запуска проекта Anthropic сотрудничает с Северо-Восточным университетом, Лондонской школой экономики и Колледжем Шамплейн. Это позволяет провести масштабное исследование: способен ли ИИ улучшить образовательный процесс, а не просто ускорить его.

С момента появления ChatGPT в 2022 году вузы заняли разные позиции: кто-то полностью запретил использование ИИ, а кто-то начал осторожное внедрение. Согласно Индексу ИИ от Стэнфордского института HAI, более чем в 75% учебных заведений до сих пор нет чёткой политики в отношении ИИ.

Claude внедряется в 13 кампусах Северо-Восточного университета по всему миру, охватывая более 50 000 студентов и преподавателей. Этот университет давно делает ставку на ИИ-ориентированное образование: под руководством ректора Джозефа Э. Оуна был принят стратегический план развития до 2025 года. Оун — автор книги "Robot-Proof", в которой рассматривает влияние ИИ на высшее образование.

Примечательно, что партнерство с Anthropic не ограничивается отдельными факультетами или курсами — доступ к Claude получают все участники академической среды: от студентов до администраторов.

Если раньше образовательные технологии обещали индивидуальный подход, но по итогу приводили к стандартизации, то Anthropic предлагает новый путь: ИИ, созданный вокруг педагогических принципов, а не ради эффективности.

ИИ-помощник используется не только в обучении, но и в административных задачах: Claude помогает анализировать статистику, преобразовывать сложные документы в понятный вид и тем самым повышать эффективность работы учреждений с ограниченными ресурсами, передает venturebeat.

Уточнения

Стереоти́п (от др.-греч. στερεός «твёрдый» + τύπος «отпечаток») — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении. Стереотип может быть как отрицательным, так и положительным, поэтому необходимо разграничивать стереотип и предрассудки, которые бывают только негативными.



