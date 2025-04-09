Огненное око над Сибирью: что оно увидело — и что оставило после себя

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Утро 30 июня 1908 года. Над сибирской тайгой проносится ослепительно яркая вспышка, слышны глухие удары, а спустя мгновение — ударная волна валит деревья на площади более 2 тысяч квадратных километров. Люди за сотни километров ощущают подземный толчок, как при землетрясении. Так начинается история самого загадочного взрыва XX века — Тунгусского феномена.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Без метеорита, без воронки — и без объяснения

Взрыв произошёл в районе реки Подкаменная Тунгуска. Однако на месте события не было найдено ни кратера, ни осколков метеорита. Всё, что оставалось — миллионы поваленных деревьев, словно выложенных веером, и странные следы оплавления.

Исследователи выдвигали множество версий: падение метеорита, кометы, взрыв антиматерии, квазиядерная реакция и даже… крушение инопланетного корабля. Но ни одна из гипотез так и не получила однозначного подтверждения.

Взрыв, который был слышен по всей планете

"Небо раскололось на две части, и над лесом появилась огромная огненная полоса. Было жарко, как от огня, даже кожа горела", — вспоминал один из очевидцев.

А приборы, установленные в Великобритании и США, зафиксировали сейсмические волны, вызванные этим событием. Настолько мощным был тот взрыв — в 1000 раз сильнее Хиросимы.

И до сих пор — ни следа

Удивительно, но спустя более века после катастрофы человечество не приблизилось к окончательному объяснению природы взрыва. В Тунгусской тайге нет памятника тому событию. Есть только тишина, миллионы деревьев и вечный вопрос: что это было?

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России.

