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Власти Неаполя уже готовятся к худшему: супервулкан проснулся

1:27
Наука

Кампи Флегрей, крупнейший супервулкан в Европе, расположенный примерно в 30 км к западу от Неаполя. В этом густонаселенном районе проживает около полумиллиона человек,.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Кампи Флегрей находится в так называемой красной зоне с высокой степенью риска, а Неаполь и близлежащие районы находятся в желтой зоне, где существует повышенный риск загрязнения вулканическим пеплом в случае извержения.

Специалисты выражают беспокойство из-за недавних сильных подземных толчков в марте и мае прошлого года, когда сила достигала около четырех баллов по шкале магнитуды. Ученый Джузеппе Мастролоренцо из INMGV сообщил, что наблюдают за тревожным движением в земной коре с 2005 года, которое связано с вулканической активностью. С 2012 года наблюдается увеличение выбросов газа, что делает ситуацию непредсказуемой.

Активность Кампи Флегрей сравнивают с вулканом Этна, и удар может произойти в любой момент. Власти уже разрабатывают планы эвакуации полумиллиона человек за 72 часа в случае кризиса. В мае прошлого года прошли учения по массовой эвакуации, а правительство Италии выделило 500 миллионов евро на подготовку к возможным потрясениям и укрепление инфраструктуры, согласно nedd.tiscali.

Уточнения

Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις, от др.-греч. νέα πόλις, дословно — «новый город»; лат. Neapolis, итал. Napoli, неап. Napule) — город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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