Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша
Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом

Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей

1:28
Наука

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) завершил разработку первой в России литографической установки с разрешением 350 нанометров.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ученый

Оборудование было создано в сотрудничестве с белорусской компанией "Планар", успешно прошло государственные испытания и теперь проходит комплексную проверку в Зеленограде.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Россия вошла в узкий круг стран, способных самостоятельно производить литографическое оборудование, что является важным шагом на пути к технологической независимости.

 Российская установка рассчитана на обработку кремниевых пластин диаметром 200 мм и использует твердотельные лазеры с полем экспонирования 22x22 мм (484 мм²). Некоторые важные характеристики, такие как длина волны лазера или его мощность, разработчики пока не раскрывают.

Генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев подтвердил, что проект был завершен в декабре и уже получил интерес со стороны потенциальных заказчиков.

Также было объявлено о планах по запуску серийного производства и разработке следующей версии литографической установки — с разрешением 130 нанометров. Её запуск планируется к 2026 году в рамках второго национального контракта, согласно hwupgrade.

Уточнения

Ла́зер  — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются
Домашние животные
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются Аудио 
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Красота и стиль
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали Аудио 
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Недвижимость
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Последние материалы
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша
Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.