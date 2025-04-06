Секретная технология армии США: новый сплав, который выдержит адские нагрузки

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из U.S. Army Research Laboratory (ARL) сделали большой шаг в материаловедении — они создали новый наноструктурированный медный сплав Cu-Ta-Li (Copper–Tantalum–Lithium), который обещает изменить подход к технике, работающей в экстремальных условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Zander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медь

Этот материал объединяет в себе электропроводность меди и прочность никеля, при этом оставаясь стабильным даже на грани плавления. Благодаря особой структуре с танталом и уникальной технологии производства (порошковая металлургия + криогенное измельчение), сплав не теряет форму и свойства под высокими температурами и механическими нагрузками.

Новый сплав уже запатентован Армейской исследовательской лабораторией США. Он прошёл сложные тесты: от отжига и микроскопии до компьютерного моделирования. Исследование стало результатом многолетнего сотрудничества между ARL и Лихайским университетом при поддержке Национального научного фонда.

Применение? Самое передовое — двигатели, теплообменники, ракеты, где каждая деталь испытывает адскую нагрузку. И это только начало: по аналогичной технологии планируют создавать другие суперсплавы.