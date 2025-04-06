Секретная технология армии США: новый сплав, который выдержит адские нагрузки

Американские учёные из U.S. Army Research Laboratory (ARL) сделали большой шаг в материаловедении — они создали новый наноструктурированный медный сплав Cu-Ta-Li (Copper–Tantalum–Lithium), который обещает изменить подход к технике, работающей в экстремальных условиях.
Этот материал объединяет в себе электропроводность меди и прочность никеля, при этом оставаясь стабильным даже на грани плавления. Благодаря особой структуре с танталом и уникальной технологии производства (порошковая металлургия + криогенное измельчение), сплав не теряет форму и свойства под высокими температурами и механическими нагрузками.
Новый сплав уже запатентован Армейской исследовательской лабораторией США. Он прошёл сложные тесты: от отжига и микроскопии до компьютерного моделирования. Исследование стало результатом многолетнего сотрудничества между ARL и Лихайским университетом при поддержке Национального научного фонда.
Применение? Самое передовое — двигатели, теплообменники, ракеты, где каждая деталь испытывает адскую нагрузку. И это только начало: по аналогичной технологии планируют создавать другие суперсплавы.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.