Восемь комнат и стеклянные бокалы: что скрывала древняя церковь в Бахрейне

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В тихой деревушке Бахрейна, на месте обычного кладбища, археологи сделали открытие, которое может переписать историю региона. Под насыпью, где уже давно возвышалась мечеть, оказалось скрыто одно из самых ранних христианских зданий Персидского залива.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ христианское здание в Бахрейне

Архитектура с тайной

Благодаря совместным раскопкам британских и бахрейнских исследователей удалось обнаружить просторное сооружение с восемью комнатами. Здесь были кухня, рабочее помещение, столовая и три зала, отделанные штукатуркой и гипсовыми полами.

Судя по уровню комфорта, это мог быть не просто храм, а резиденция епископа епархии Masmahig — именно о ней упоминается в исторических хрониках. Радиоуглеродный анализ показывает: здание существовало с IV по VIII век, пока ислам не вытеснил местную христианскую общину.

Уникальность находки

Интересно, что найденная церковь находится не в глуши, а прямо в центре современного поселения. Это делает её уникальной: ранее христианские постройки в регионе находили только в отдалённых уголках Ирана, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Следы жизни: быт, еда, торговля

Жители обители вели обеспеченную жизнь. На кухне нашли следы приготовления свинины, рыбы и моллюсков — продукты, которые исчезли после исламизации. Повсюду — черепки индийской керамики и бусины из сердолика, что говорит о тесной торговле с Индией. В зале стояли стеклянные бокалы, возможно, для вина, а найденные медные иглы и волоки от прялок намекают на местное текстильное производство.

Живая история, спрятанная под землёй

Это здание стало первым подтверждённым свидетельством несторианской церкви на территории Бахрейна. И оно многое рассказывает о том, как жила и поклонялась исчезнувшая община. Уже в 2025 году на месте находки планируют открыть музей — чтобы каждый мог прикоснуться к этой утерянной эпохе.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

