Зрение собаки, рыбы и попугая: как животные воспринимают наш мир

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Человеческое зрение кажется нам нормой. Но на самом деле — это всего лишь один из множества способов видеть мир. Что если вам сказали бы, что собака не различает красный цвет, а муха видит мир в мозаике? Учёные сравнили, как воспринимают одно и то же изображение люди, рыбы, птицы, черепахи, мыши, мухи и собаки — и результат вас удивит.

Фото: openverse.org by darthdowney, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Собака с голубыми глазами

Собака

Зрение у собак не чувствительно к красному и оранжевому цветам. Зато они отлично различают серые оттенки и превосходно видят в темноте. Дальность их "прицела" — до 900 метров, особенно если объект движется. Однако все, что ближе 35-50 см, для них размыто.

Попугай

Этот тетрахроматик воспринимает цвета, доступные человеку, а также ультрафиолет. Ультрафиолет — основной ориентир. Острота зрения — на порядок выше человеческой. Попугай легко фокусируется как на близких, так и на дальних объектах.

Рыба

Многие виды рыб видят в ультрафиолете, а некоторые даже в инфракрасном спектре. В мелководье они хуже различают красный, но отлично — синий, зеленый и желтый. При этом рыбы близоруки и различают предметы на расстоянии не дальше 1,5 метра.

Муха

Глаза у нее фасеточные, то есть состоят из множества маленьких "линз". Это дает мозаичное (почти пиксельное) зрение. Она воспринимает весь видимый спектр и ультрафиолет, но видит в сто раз хуже человека. Зато крайне чувствительна к мельчайшим изменениям яркости.

Черепаха

Черепахи видят зеленый и частично ультрафиолет. Они плохо различают оттенки, но отлично ориентируются по яркости. Их зрение в 30 раз менее острое, чем у человека, зато ночью они чувствуют себя уверенно.

Мышь

Ночное зрение — сильная сторона мышей. Цвета они почти не различают, но чувствительны к движению. Ближние объекты для них — нечеткие, а вот движущийся хищник за 700 метров будет замечен сразу.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

