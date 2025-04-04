Текила и мескаль на заднем плане! Отходы агавы полезны для здоровья

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Агава — это не только основа для производства текилы и мескаля, но и важный источник других продуктов, которые могут быть использованы для разработки биоматериалов, биотоплива и функциональных ингредиентов.

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Агава, известная как магуэй, глубоко укоренилась в культуре Мексики и используется не только для производства напитков, но и в гастрономии, сельском хозяйстве, украшении и даже строительстве. Мексика является одним из ведущих производителей агавы в мире — выращивает более 1,5 миллиона тонн в год.

В Технологическом институте Монтеррея команда Sustainable Bioproducts работает над проектами, направленными на повышение ценности жома (отходы в процессе переработки) агавы.

Предварительные результаты показывают, что жом агавы может быть использован как функциональный ингредиент пребиотического типа, который может помочь в регуляции уровня сахара в крови и улучшать обмен жиров, передает tecscience.

Уточнения

Пребио́тики — компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность.



