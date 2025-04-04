Тайное движение в недрах Земли: что угрожает стабильности континентов

Кратоны — это древние горные породы, являющиеся частью континентов и известные своей стабильностью.

Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мантия Земли

Однако они могут претерпевать изменения, которые влияют на их стабильность и приводят к удалению слоев горных пород. Например, Северо-Китайский кратон потерял свой самый глубокий корневой слой миллионы лет назад.

Открытие кратонического истончения уникально тем, что оно происходит прямо сейчас. Это дает возможность ученым наблюдать за процессом в реальном времени. Капание сосредоточено на Среднем Западе США, и исследователи уверяют, что это не приведет к немедленным изменениям ландшафта. Процессы в мантии, которые вызывают капание, происходят очень медленно и в конечном итоге могут прекратиться, поскольку остатки плиты погрузятся глубже в мантию.

Это открытие имеет важное значение для геологов, изучающих континенты. Соавтор исследования Торстен Беккер подчеркнул, что такие явления помогают лучше понимать, как планета развивалась на протяжении длительного времени, включая формирование и разрушение континентов.

Работа стала результатом масштабного проекта, возглавляемого Хуа, который сейчас является профессором в Китайском университете науки и технологии. В рамках проекта была создана новая сейсмическая томографическая модель Северной Америки на основе сейсмических данных, собранных в проекте EarthScope. Этот подход позволяет глубже изучить геологические процессы в коре и мантии Северной Америки, передает phys.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.



