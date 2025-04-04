Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза выдают скрытые угрозы: раскрыта тревожная закономерность
Кажется, что он универсален: главная ошибка при выборе деликатного режима стирки
Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше
Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку
Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть
Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми
Вопреки всему: Suzuki и Subaru заработали 1 млрд рублей в России

Тайное движение в недрах Земли: что угрожает стабильности континентов

Наука

Кратоны — это древние горные породы, являющиеся частью континентов и известные своей стабильностью.

Мантия Земли
Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мантия Земли

Однако они могут претерпевать изменения, которые влияют на их стабильность и приводят к удалению слоев горных пород. Например, Северо-Китайский кратон потерял свой самый глубокий корневой слой миллионы лет назад.

Открытие кратонического истончения уникально тем, что оно происходит прямо сейчас. Это дает возможность ученым наблюдать за процессом в реальном времени. Капание сосредоточено на Среднем Западе США, и исследователи уверяют, что это не приведет к немедленным изменениям ландшафта. Процессы в мантии, которые вызывают капание, происходят очень медленно и в конечном итоге могут прекратиться, поскольку остатки плиты погрузятся глубже в мантию.

Это открытие имеет важное значение для геологов, изучающих континенты. Соавтор исследования Торстен Беккер подчеркнул, что такие явления помогают лучше понимать, как планета развивалась на протяжении длительного времени, включая формирование и разрушение континентов.

Работа стала результатом масштабного проекта, возглавляемого Хуа, который сейчас является профессором в Китайском университете науки и технологии. В рамках проекта была создана новая сейсмическая томографическая модель Северной Америки на основе сейсмических данных, собранных в проекте EarthScope. Этот подход позволяет глубже изучить геологические процессы в коре и мантии Северной Америки, передает phys.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Заводишь первую собаку: вот 5 пород, с которыми не будет бед
Домашние животные
Заводишь первую собаку: вот 5 пород, с которыми не будет бед Аудио 
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Кажется, что он универсален: главная ошибка при выборе деликатного режима стирки
Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше
Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку
Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть
Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми
Вопреки всему: Suzuki и Subaru заработали 1 млрд рублей в России
Мини-колибри, череп на спине и бабочка-Веном: это не фантастика, это Россия
Омлет, который заменит тренажерный зал: как яйца помогают нарастить мышцы без химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.