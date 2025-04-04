Загадка кругового облака: что скрывает идеальное облачное кольцо над Тихим океаном

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В 2014 году спутник NASA "Терра" запечатлел нечто удивительное: почти идеальное облачное кольцо, парящее над Тихим океаном. Это явление возникло на несколько тысяч километров к юго-западу от Гавайских островов, и было видно на ясном небе, а сам круг облаков привлек внимание ученых и метеорологов по всему миру.

Фото: NASA Earth Observatory by Lauren Dauphin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ атмосфера, NASA

Как это произошло?

Всё происходящее — естественное явление, связанное с конвекцией Рэлея — Бенара. В данном случае, когда участок океана нагревается сильнее, чем окружающая его вода, это вызывает восходящие потоки воздуха.

Влажный воздух поднимался, охлаждался и образовывал облака, сопровождаемые мелким дождём. Когда этот холодный воздух встречался с более тёплым, возникала восходящая сила, которая и привела к образованию такого идеального круга.

Этот процесс является результатом естественной конвекции, которая часто остается невидимой для большинства людей, если не взглянуть на мир с высоты.

Метеорологи называют этот тип образования "конвекцией с открытыми ячейками", и это явление хорошо видно с орбиты.

Роль спутников в изучении облаков

До появления спутников, таких как NASA TIROS-1, метеорологи не могли наблюдать атмосферные явления в глобальном масштабе. Спутники кардинально изменили наш взгляд на динамику атмосферы, дав возможность видеть всю картину целиком.

Однако, несмотря на эти достижения, до сих пор остаются неизученными некоторые аспекты, например, то, почему облака исчезают во время солнечных затмений.

Уточнения

Ячейки Рэлея — Бенара — возникновение упорядоченности в виде конвективных ячеек в форме цилиндрических валов или правильных шестигранных структур в слое вязкой жидкости с вертикальным градиентом температуры, то есть равномерно подогреваемой снизу — такими являются памятники природы «Девилс-Тауэр» (США) и «Мостовая гигантов» (Северная Ирландия).

