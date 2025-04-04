На грани возможного! Лишайники выживают в марсианских условиях

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые виды лишайников могут выживать в условиях Марса, сохраняя активное метаболическое состояние, несмотря на воздействие ионизирующего излучения.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лишайник на дереве

Новое исследование, опубликованное в журнале IMA Fungus, подчеркивает потенциал лишайников для выживания и функционирования на поверхности Марса.

Лишайники — это симбиотические ассоциации между грибами и водорослями и/или цианобактериями, известные своей устойчивостью к экстремальным условиям. В этом исследовании гриб, участвующий в симбиозе, сохранял метаболическую активность при воздействии условий, напоминающих марсианскую атмосферу, включая уровни рентгеновского излучения, ожидаемого в течение года интенсивной солнечной активности.

Исследование сосредоточилось на двух видах лишайников, Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata, которые были подвергнуты марсианским условиям в симуляции атмосферы, давления, температурных колебаний и рентгеновского излучения в течение пяти часов.

Каджа Скубала, главный автор исследования, заявила, что это первое исследование, демонстрирующее, что метаболизм грибов в лишайниках оставался активным в среде, аналогичной поверхности Марса. Было отмечено, что Diploschistes muscorum смог выполнять метаболические процессы и активировать эффективные защитные механизмы, передает eldebate.

Уточнения

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.

