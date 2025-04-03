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Древняя печать с загадочным изображением жука: как трёхлетняя девочка на минуту стала археологом

2:10
Наука

Во время семейной прогулки по Тель-Азеке (Израиль) недалеко от Бейт-Шемеша трехлетняя Зив Ницан наткнулась на необычный камень, который оказался археологической сенсацией.

Древняя печать
Фото: Arkeonews by İHA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древняя печать

Это древняя печать, возраст которой насчитывает около 3800 лет. Зив, заинтересовавшись камнями под ногами, подняла особенно любопытный экземпляр. Очистив его от песка, родители сразу поняли, что перед ними нечто уникальное, и сообщили о находке в Управление древностей Израиля.

Эксперты установили, что это печать-амулет времен бронзового века, связанная с ханаанской культурой, находившейся под сильным влиянием Древнего Египта. "Скарабеев" использовали как личные подписи, символы власти и даже обереги. Верхняя часть печати выполнена в форме жука, а нижней находится гравированный символ, отражающий статус владельца.

Доктор Дафна Бен-Тор, специалист по древним амулетам, подтвердила, что этот артефакт является частью культурного обмена между Ханааном и Египтом. В египетской традиции скарабей символизировал возрождение и жизненный цикл, а его название происходило от слова "созидание".

Место находки, Тель Азека, является одним из ключевых археологических памятников Израиля. Здесь ранее были обнаружены остатки Иудейского царства, а также упоминания о битве Давида и Голиафа в Библии.

За ответственное отношение к находке Зив получила сертификат признательности от археологов. Ее открытие пополнит выставку Управления древностей Израиля, где его представят публике наряду с артефактами эпохи фараонов.

Министр наследия Израиля Амихай Элияху отметил, что это открытие доказывает, что даже самые маленькие исследователи могут вносить вклад в изучение истории. Директор Управления древностей Эли Эскусидо похвалил семью за сохранение национального достояния, передает stilearte

Уточнения

Фарао́н — современное наименование правителей Древнего Египта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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