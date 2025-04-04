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Глубже, чем казалось: что скрывал древний Иерусалим под землёй

1:39
Наука

Интрига, которой больше трёх тысяч лет, наконец раскрыта. Археологи, исследующие древнейшую часть Иерусалима — Город Давида, сделали находку, способную переписать представления о фортификациях того времени.

Древний город Давида
Фото: https://commons.wikimedia.org by Oren Rozen is licensed under GNU Free Documentation License
Древний город Давида

Они обнаружили огромный ров, вырезанный в скале — глубиной не менее 9 метров, шириной около 30, и длиной около 70 метров. Этот ров отделял Храмовую гору от Нижнего города, где жили простые жители. А на самой вершине располагались храм и царский дворец, место правителей и знати.

Стены — как по линейке

Вертикальные стены рва делали его практически непреодолимым препятствием. Масштаб сооружения поражает: ров был создан в бронзовом веке, более 3800 лет назад, предположительно для защиты наиболее ценной части Иерусалима — Верхнего города.

150 лет поисков

О существовании рва догадывались давно. Еще в 1960-х археолог Кэтлин Кеньон обратила внимание на подозрительно ровную долину. Тогда это приняли за природную низменность. Но современные учёные доказали: это не природное образование, а дело рук человека — ров, вырубленный в камне.

Символ силы

Для своего времени это было грандиозное инженерное достижение. Ученые уверены: такой ров был не только защитным элементом, но и мощным символом. Он демонстрировал мощь правителей Иерусалима — каждому, кто приближался к его вратам.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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