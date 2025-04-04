Урожай исчезает, а бури усиливаются — что происходит в Волгоградской области

Земля трещит под ногами, песчаные бури стали привычным явлением, а урожаи с каждым годом всё беднее. Волгоградская область, как считают климатологи ООН, — одна из наиболее уязвимых к опустыниванию территорий в стране. И, судя по темпам деградации, ситуация стремительно выходит из-под контроля.
Надежда Дементьева, координатор Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, говорит: большая часть земель региона уже деградировала. Это связано с климатическими изменениями: засушливые периоды становятся всё длиннее, жара сильнее, ветра мощнее.
Как результат — песчаные бури охватывают центральные районы к западу от Волги: Фроловский, Серафимовичский, Иловлинский. И это только начало.
Нехватка влаги, ухудшение качества почвы и резкие погодные перепады ведут к снижению урожайности. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность региона и ударяет по экономике: цены на продукты растут, доходы падают.
Не только глобальное потепление толкает регион к пустыне. По мнению академика РАН Константина Кулика, большая роль принадлежит человеческому фактору. Земли активно эксплуатируются, часто — без оглядки на последствия.
Одна из главных проблем — выпас овец.
"Овца — основной виновник опустынивания. У нее острые копыта, которые разбивают почву, после чего она легко выдувается. В конечном счете развивается сильнейшая дефляция", — поясняет Кулик.
Кроме того, деградации способствуют нерациональное орошение, вырубка лесов, засоление и заболачивание земель.
Эксперты сходятся во мнении: нужно переходить к устойчивому управлению земельными ресурсами. Это включает в себя восстановление лесных защитных полос, ограничение выпаса скота, модернизацию ирригации и выведение истощенных участков из оборота.
Местных жителей такие прогнозы не удивляют. Лето на Нижней Волге часто приносит +35 °C в тени — к жаре здесь привыкли. Но привычка не отменяет угрозу. И с каждым годом песок становится всё ближе.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).
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