Урожай исчезает, а бури усиливаются — что происходит в Волгоградской области

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Земля трещит под ногами, песчаные бури стали привычным явлением, а урожаи с каждым годом всё беднее. Волгоградская область, как считают климатологи ООН, — одна из наиболее уязвимых к опустыниванию территорий в стране. И, судя по темпам деградации, ситуация стремительно выходит из-под контроля.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Redboston, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Волгоградская область

80% почв уже утратили плодородие

Надежда Дементьева, координатор Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, говорит: большая часть земель региона уже деградировала. Это связано с климатическими изменениями: засушливые периоды становятся всё длиннее, жара сильнее, ветра мощнее.

Как результат — песчаные бури охватывают центральные районы к западу от Волги: Фроловский, Серафимовичский, Иловлинский. И это только начало.

Урожай под угрозой

Нехватка влаги, ухудшение качества почвы и резкие погодные перепады ведут к снижению урожайности. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность региона и ударяет по экономике: цены на продукты растут, доходы падают.

Кто виноват: климат или человек

Не только глобальное потепление толкает регион к пустыне. По мнению академика РАН Константина Кулика, большая роль принадлежит человеческому фактору. Земли активно эксплуатируются, часто — без оглядки на последствия.

Одна из главных проблем — выпас овец.

"Овца — основной виновник опустынивания. У нее острые копыта, которые разбивают почву, после чего она легко выдувается. В конечном счете развивается сильнейшая дефляция", — поясняет Кулик.

Кроме того, деградации способствуют нерациональное орошение, вырубка лесов, засоление и заболачивание земель.

Что делать

Эксперты сходятся во мнении: нужно переходить к устойчивому управлению земельными ресурсами. Это включает в себя восстановление лесных защитных полос, ограничение выпаса скота, модернизацию ирригации и выведение истощенных участков из оборота.

Местных жителей такие прогнозы не удивляют. Лето на Нижней Волге часто приносит +35 °C в тени — к жаре здесь привыкли. Но привычка не отменяет угрозу. И с каждым годом песок становится всё ближе.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

