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Один гормон — десятки эффектов: вы не поверите, от чего ещё защищает гормон насыщения

2:36
Наука

Когда "Оземпик" впервые появился на рынке, его презентовали как средство от диабета 2 типа. Но за последние годы этот препарат стал настоящей сенсацией — и не только из-за способности помогать сбрасывать вес. Он оказался лишь вершиной айсберга в группе лекарств, имитирующих действие гормона ГПП-1 (глюкогоноподобного пептида-1), и открыл двери в новое направление терапии.

Врач в лаборатории
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач в лаборатории

Побочные эффекты… со знаком плюс

Оригинально созданный для контроля сахара в крови, семаглутид (действующее вещество "Оземпика") неожиданно оказался полезен в борьбе с ожирением. Но сегодня наука смотрит на него под другим углом: многочисленные исследования указывают на потенциал этих препаратов в профилактике инфарктов, инсультов и даже деменции.

"Кажется, есть от шести до десяти действительно интересных показаний к изучению этих лекарств", — говорит эндокринолог Дэниел Друкер, изучающий ГПП-1 с 1998 года.

За что отвечает ГПП-1

Гормон ГПП-1 регулирует чувство насыщения и стимулирует выработку инсулина. Именно это делает его привлекательным в борьбе с метаболическими нарушениями. Но, как выяснилось, рецепторы к нему есть и в клетках сердца, и в иммунных Т-клетках, и даже в участках мозга, отвечающих за воспаление.

Новые горизонты: от сердца до мозга

Клинические наблюдения показали: у пациентов, принимающих препараты ГПП-1, снижается риск развития сердечных и почечных заболеваний, уровень холестерина и артериального давления. Более того, у них реже диагностируют деменцию. Есть данные, что лекарства снижают тягу к алкоголю и никотину, а также облегчают симптомы при воспалениях суставов и кишечника.

Что дальше

На фоне ажиотажа вокруг "Оземпика", ставшего символом быстрого похудения среди знаменитостей, производитель представил "Вегови" — вариант семаглутида специально для лечения ожирения.

Он уже одобрен как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. При этом нехватка препарата на фоне массового спроса тревожит: нуждающиеся пациенты с диабетом и ожирением остаются без необходимого лечения.

Но, по словам Друкера, исследования продолжаются, и в ближайшие пять лет мы можем узнать о препаратах ГПП-1 ещё больше неожиданного — возможно, революционного.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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