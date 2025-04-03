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Влияние невидимой планеты: что происходит на окраинах Солнечной системы

3:01
Наука

Существует ли в Солнечной системе девятая планета? Новое исследование, опубликованное в журнале Icarus группой учёных из Бразилии, США и Франции, указывает на то, что её присутствие может объяснить поведение небесных тел за орбитой Нептуна.

Блуждающая планета
Фото: Веб-сайт НАСА
Блуждающая планета

Как девятая планета влияет на Солнечную систему

Учёные предполагают, что гипотетическая "Планета-9" оказывает гравитационное воздействие на объекты Пояса Койпера и Облака Оорта.

"Такое явление уже помогло нам изучить планеты, такие как Уран и Нептун", — отмечает исследователь Университета Сан-Паулу Рафаэл Рибейру де Соуза.

По его словам, существующие физические законы позволяют делать точные прогнозы о присутствии этой планеты.

Долгий путь к открытию

Предположения о наличии неизвестного небесного тела появились ещё в 1846 году, когда учёные искали причину отклонений в орбитах Урана и Нептуна.

Открытие Плутона в 1930 году не дало ответа на этот вопрос, так как его массы оказалось недостаточно для объяснения наблюдаемых аномалий.

Согласно новому исследованию, предполагаемая девятая планета должна находиться за Поясом Койпера, вдалеке от Солнца, примерно в 600 раз дальше, чем Земля.

Её гравитация может объяснять поведение шести транснептуновых объектов, открытых между 2004 и 2013 годами. Эти тела движутся по схожим орбитам, что может быть следствием воздействия массивного небесного тела.

Почему мы её не видим?

Исследователи считают, что "Планета-9" движется по чрезвычайно вытянутой орбите, совершая полный оборот вокруг Солнца примерно за 10 000 лет.

Её огромное расстояние и слабая отражательная способность значительно затрудняют наблюдение.

Для подтверждения гипотезы астрономы используют компьютерное моделирование, которое позволило воссоздать эволюцию Солнечной системы за 4,5 миллиарда лет.

Симуляция показала, что наличие "Планеты-9" могло сыграть ключевую роль в формировании Пояса Койпера и Облака Оорта.

"Наши результаты согласуются с реальными наблюдениями орбит комет", — подчёркивает Соуза.

По его расчётам, количество наблюдаемых комет диаметром более 10 километров совпадает с предсказаниями модели только в том случае, если учитывать влияние девятой планеты.

Учёные предполагают, что "Планета-9" может быть меньше Урана, её масса составляет около 7,5 земных. Теперь задача астрономов — уточнить параметры модели и попытаться обнаружить новые транснептуновые объекты, которые помогут в поиске этого загадочного мира.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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