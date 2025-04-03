В Google Play нашли вирус, крадущий банковские данные – кто в опасности

Сегодня смартфон — это не просто средство связи, а настоящий цифровой сейф, где хранятся персональные данные, банковские счета и даже криптовалюта. Хакеры знают это и всё чаще нацеливаются именно на мобильные устройства, используя всё более изощренные методы.
Сервис безопасности Cyble предупреждает: опасный вирус под названием TsarBot распространяется через Google Play и уже нацелился на 750 банковских и финансовых приложений.
Как это работает? После установки вредоносного ПО вирус создает поддельные экраны входа в банковские и криптовалютные сервисы.
Пользователь, ничего не подозревая, вводит логин и пароль, а хакеры тут же получают полный доступ к его финансам. Причем двухфакторная аутентификация не спасает!
Киберпреступники маскируют вирус под обновление Google Play Store. Люди привыкли, что регулярное обновление приложений повышает безопасность, но именно на этом доверии и играют мошенники.
Попав в ловушку, жертва активирует вирус одним нажатием, и злоумышленники моментально получают доступ к конфиденциальным данным.
Чтобы не стать жертвой TsarBot и подобных вирусов, следуйте этим простым правилам:
Кибербезопасность требует бдительности. Один необдуманный клик — и ваши финансы могут оказаться в руках мошенников
Google Play (ранее Android Market) — магазин приложений, а также игр и книг от компании Google, позволяющий сторонним компаниям предлагать владельцам устройств с операционной системой Android устанавливать и приобретать различные приложения.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?