В Google Play нашли вирус, крадущий банковские данные – кто в опасности

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня смартфон — это не просто средство связи, а настоящий цифровой сейф, где хранятся персональные данные, банковские счета и даже криптовалюта. Хакеры знают это и всё чаще нацеливаются именно на мобильные устройства, используя всё более изощренные методы.

Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

Новый вирус, атакующий Google Play

Сервис безопасности Cyble предупреждает: опасный вирус под названием TsarBot распространяется через Google Play и уже нацелился на 750 банковских и финансовых приложений.

Как это работает? После установки вредоносного ПО вирус создает поддельные экраны входа в банковские и криптовалютные сервисы.

Пользователь, ничего не подозревая, вводит логин и пароль, а хакеры тут же получают полный доступ к его финансам. Причем двухфакторная аутентификация не спасает!

Почему жертвы попадаются на уловку?

Киберпреступники маскируют вирус под обновление Google Play Store. Люди привыкли, что регулярное обновление приложений повышает безопасность, но именно на этом доверии и играют мошенники.

Попав в ловушку, жертва активирует вирус одним нажатием, и злоумышленники моментально получают доступ к конфиденциальным данным.

Как защититься от угрозы?

Чтобы не стать жертвой TsarBot и подобных вирусов, следуйте этим простым правилам:

Не устанавливайте приложения из непроверенных источников.

Следите за обновлениями, но загружайте их только из официальных магазинов.

Используйте надежные антивирусные программы.

Не вводите данные в подозрительных окнах и следите за ссылками.

Кибербезопасность требует бдительности. Один необдуманный клик — и ваши финансы могут оказаться в руках мошенников

Уточнения

Google Play (ранее Android Market) — магазин приложений, а также игр и книг от компании Google, позволяющий сторонним компаниям предлагать владельцам устройств с операционной системой Android устанавливать и приобретать различные приложения.

