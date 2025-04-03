Тайна 3000-летнего дерева: чем удивляет тропическая реликвия

Новый вид дерева, названный Tessmannia princeps, был найден в тропическом лесу в горах Удзунгва в центральной Танзании.
Это высокое дерево, достигающее 40 метров, удивило ботаника Андреа Бьянки и местных экспертов Алойса и Рубена Мвакисому, когда они впервые его увидели в 2019 году во время переписи флоры.
У дерева сероватая кора, массивные корни и ароматные цветы, этим оно отличается от других видов. Ученые идентифицировали его как новый вид рода Tessmannia, который включает другие тропические виды Африки. Предполагается, что T. princeps — это древний вид с продолжительностью жизни до 3000 лет.
К сожалению, этот вид находится под угрозой исчезновения: в дикой природе осталось всего около 1000 деревьев. Вырубка лесов за последнее столетие угрожает их среде обитания. Местные природоохранные инициативы, включая проект по восстановлению окружающей среды, имеют решающее значение для защиты T. princeps и его экосистемы, пишет geo.
Рели́квия (лат. relinquiae — остатки) — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого.
С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.