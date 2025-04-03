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Тайна 3000-летнего дерева: чем удивляет тропическая реликвия

1:11
Наука

Новый вид дерева, названный Tessmannia princeps, был найден в тропическом лесу в горах Удзунгва в центральной Танзании.

тропики
Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info
тропики

Это высокое дерево, достигающее 40 метров, удивило ботаника Андреа Бьянки и местных экспертов Алойса и Рубена Мвакисому, когда они впервые его увидели в 2019 году во время переписи флоры.

У дерева сероватая кора, массивные корни и ароматные цветы, этим оно отличается от других видов. Ученые идентифицировали его как новый вид рода Tessmannia, который включает другие тропические виды Африки. Предполагается, что T. princeps — это древний вид с продолжительностью жизни до 3000 лет.

К сожалению, этот вид находится под угрозой исчезновения: в дикой природе осталось всего около 1000 деревьев. Вырубка лесов за последнее столетие угрожает их среде обитания. Местные природоохранные инициативы, включая проект по восстановлению окружающей среды, имеют решающее значение для защиты T. princeps и его экосистемы, пишет geo.

 

Уточнения

Рели́квия (лат. relinquiae — остатки) — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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