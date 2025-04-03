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Спутник SWOT на страже подводного мира — получены уникальные данные о морском дне

1:15
Наука

Спутник SWOT стал настоящим прорывом в картировании морского дна, как отметил Дэвид Сэндвелл, который занимается спутниковыми данными с 1990-х годов.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Он был одним из главных исследователей, создавших спутниковую карту морского дна, опубликованную в журнале Science в декабре 2024 года.

SWOT — совместный проект НАСА и CNES, охватывает около 90% поверхности Земли каждые 21 день и способен обнаруживать небольшие изменения в высоте поверхности моря, вызванные подводными геологическими образованиями. Данные SWOT помогают исследователям изучать подводные горы, абиссальные равнины и континентальные окраины.

Результаты картирования показывают, что зоны пониженной гравитации соответствуют впадинам, а зоны повышенной гравитации указывают на возвышенности. SWOT может обнаружить подводные горы ниже километра, это увеличивает количество известных подводных гор с 44 000 до 100 000. Такие образования влияют на глубоководные течения и могут создавать оазисы жизни на дне океана, где концентрируются питательные вещества, пишет tameteo.

Уточнения

Абиссальные равнины — глубоководные равнины океанических котловин и впадин краевых морей. Абиссальные равнины занимают ~40 % площади ложа океанов и лежат на глубинах 2500—5500 метров. Они расположены между подножьем континента и срединно-океаническим хребтом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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