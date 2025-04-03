Почему фотографы выбирают Leica? Секреты лояльности и успеха

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотни лет назад, в марте 1925 года, на весенней выставке в Лейпциге немецкая оптическая компания Ernst Leitz Werke представила первую портативную 35-миллиметровую камеру Leica I. Это стало началом новой эры в фотографии.

Фото: leica-camera is licensed under Free More info Фотоаппарат Leica

Сегодня бренд Leica, основанный в Вецларе (Германия) продолжает демонстрировать стабильный рост благодаря надежной стратегии и лояльной аудитории. Успех Leica основан на технологических инновациях, мастерстве в производстве линз и прецизионной микромеханике, а также на сильной идентичности бренда.

Leica изменил мир фотографии, создав новый визуальный язык и став неотъемлемым спутником таких мастеров, как Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Эллиот Эрвитт, Стив Маккарри и Себастьян Сальгадо.

Leica также сумел утвердить себя как представительный люксовый бренд. Его привлекательность для фотографов, стремящихся к совершенству, не удивительна, учитывая его партнерство с такими известными домами, как Hermès.

Среди итальянских клиентов Leica: фотографы-профессионалы, любители и коллекционеры, которые находят ценность в уникальных продуктах марки. Leica активно расширяет свою розничную сеть и продолжает сотрудничать с мировыми брендами, передает italiaoggi.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

