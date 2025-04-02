Это изменит ваше общение! WhatsApp запускает музыкальный статус

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

WhatsApp — одно из самых популярных приложений для общения в мире, и разработчики регулярно добавляют новые функции.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ WhatsApp

На этот раз нововведение порадует любителей музыки. Вскоре пользователи смогут устанавливать свои любимые песни в качестве статуса благодаря интеграции со Spotify.

По данным WABetaInfo, WhatsApp тестирует возможность делиться воспроизводимой в данный момент песней прямо через статус. Функция работает через Spotify: достаточно выбрать трек, нажать "Поделиться" и одним кликом установить его в качестве статуса. В статусе будет отображаться название песни, исполнитель, альбом и его обложка, а также кнопка "Слушать в Spotify", которая позволит мгновенно перейти в приложение.

Это обновление выгодно обеим платформам: Spotify получает дополнительный трафик, а WhatsApp — больше взаимодействий между пользователями. Пока что функция доступна в бета-версии 25.8.10.72 для iOS, но вскоре её могут выпустить и для Android.

Ожидается, что новая функция станет доступна для всех в ближайшие месяцы, передает samsungmagazine.

Уточнения

Интегра́ция (от лат. integratio — «восстановление», «восполнение», «соединение») — процесс объединения частей в целое.

