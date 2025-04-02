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Частые магнитные бури будут в апреле: когда их ждать, и как они могут на вас повлиять

1:33
Наука

Действительно ли магнитные бури влияют на состояние человека? Когда они случатся в апреле 2025 года, расскажем в этом материале.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Геомагнитные бури — это отдаленное во времени и пространстве последствие солнечной активности. Через несколько дней после того, как на звезде случается вспышка, заряженные частицы достигают Земли. Из-за этого магнитосфера планеты становится возмущенной.

Исследований, доказывающих влияние магнитных бурь на человека, не существует. Но, как показывает практика, они приводят к мигрени, повышению или понижению артериального давления, тремору рук и другим проблемам, пишет "СЭ".

Уже 5 апреля, случится первая магнитная буря. 6 и 7 апреля магнитосфера останется возмущенной, а далее прогнозируется три магнитных бури подряд: 8, 9, 10 апреля. Они будут слабыми, как и первая.

В следующий раз она произойдет 21 апреля. 22 апреля должна произойти еще одна слабая магнитная буря.

Последняя в месяце магнитная буря ожидается 24 апреля.

Как улучшить самочувствие?

  1. Прогуляйтесь на свежем воздухе
  2. Выполните упражнения для глаз
  3. Умойтесь прохладной водой или сделайте компресс
  4. Поменьше проводите времени в телефоне или ноутбуке
  5. Сделайте одно или несколько дыхательных упражнений.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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