Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машук, Провал, тишина и запах кофе: маршрут по живым символам Пятигорска
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Террин — кулинарная мозаика, которую съедят первой: делаем правильно
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета
Железные дороги СССР: самые быстрые и комфортные поезда
Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут
Салфетка, которая умеет больше, чем ты думал: 7 лайфхаков с микрофиброй
Полноприводный комфорт и премиум в деталях: что скрывает Eclipse Cross 2025
Этот материал подушки может ускорить старение кожи

Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер

1:52
Наука

Уже сегодня учёные планируют, чем заменить знаменитый Большой адронный коллайдер, благодаря которому мы узнали о бозоне Хиггса. Его ресурс будет полностью исчерпан к 2041 году. Но будущее не заставит себя ждать — Европейская организация ядерных исследований (CERN) заявила: технических препятствий для строительства нового ускорителя нет.

коллайдер
Фото: https://commons.wikimedia.org by Kestrel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
коллайдер

Что такое Future Circular Collider

Проект получил название Future Circular Collider. Его длина — внушительные 91 километр, что почти в три раза превышает размеры нынешнего коллайдера. Он станет крупнейшим ускорителем частиц за всю историю.

В поисках тайн Вселенной

Главная цель? Ответить на вопросы, которые пока ставят в тупик даже самых выдающихся физиков: из чего на самом деле состоит материя, как возникла Вселенная и что ещё скрывают фундаментальные силы природы.

Что говорят в CERN

Цитата AFP:

"Организация CERN, занимающаяся ядерными исследованиями в Европе, объявила, что технические препятствия для строительства Future Circular Collider отсутствуют".

Сегодня CERN объединяет исследователей со всего мира и финансируется 23 европейскими странами и Израилем. Лаборатория расположена между Францией и Швейцарией.

Стоимость, споры и сроки

Однако не всё так гладко. Стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов долларов, и он уже вызывает споры: местные жители и часть научного сообщества беспокоятся о возможном экологическом ущербе и использовании земель. Окончательное решение о старте строительства примут до 2028 года, сообщает "Царьград".

Уточнения

Колла́йдер (англ. collider от collide - "сталкиваться") — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам учёным удаётся придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Террин — кулинарная мозаика, которую съедят первой: делаем правильно
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета
Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер
Железные дороги СССР: самые быстрые и комфортные поезда
Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут
Салфетка, которая умеет больше, чем ты думал: 7 лайфхаков с микрофиброй
Полноприводный комфорт и премиум в деталях: что скрывает Eclipse Cross 2025
Этот материал подушки может ускорить старение кожи
Стройное утро начинается с правильного кофе — без сахара, но с секретом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.