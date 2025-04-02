Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер

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Уже сегодня учёные планируют, чем заменить знаменитый Большой адронный коллайдер, благодаря которому мы узнали о бозоне Хиггса. Его ресурс будет полностью исчерпан к 2041 году. Но будущее не заставит себя ждать — Европейская организация ядерных исследований (CERN) заявила: технических препятствий для строительства нового ускорителя нет.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Kestrel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ коллайдер

Что такое Future Circular Collider

Проект получил название Future Circular Collider. Его длина — внушительные 91 километр, что почти в три раза превышает размеры нынешнего коллайдера. Он станет крупнейшим ускорителем частиц за всю историю.

В поисках тайн Вселенной

Главная цель? Ответить на вопросы, которые пока ставят в тупик даже самых выдающихся физиков: из чего на самом деле состоит материя, как возникла Вселенная и что ещё скрывают фундаментальные силы природы.

Что говорят в CERN

Цитата AFP:

"Организация CERN, занимающаяся ядерными исследованиями в Европе, объявила, что технические препятствия для строительства Future Circular Collider отсутствуют".

Сегодня CERN объединяет исследователей со всего мира и финансируется 23 европейскими странами и Израилем. Лаборатория расположена между Францией и Швейцарией.

Стоимость, споры и сроки

Однако не всё так гладко. Стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов долларов, и он уже вызывает споры: местные жители и часть научного сообщества беспокоятся о возможном экологическом ущербе и использовании земель. Окончательное решение о старте строительства примут до 2028 года, сообщает "Царьград".

Уточнения

Колла́йдер (англ. collider от collide - "сталкиваться") — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам учёным удаётся придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение.

