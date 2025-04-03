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Тайна недр раскрыта: Солнце влияет на глубины нашей планеты

1:47
Наука

Может ли солнечное излучение влиять на самые глубинные процессы Земли? Оказывается, да — и это открытие буквально меняет наши представления о связи между космосом и недрами планеты.

Ядро Земли
Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ядро Земли

Необычные образцы с океанического дна

Исследователи из Китайской академии наук изучали магматические породы, добытые с океанического дна в разных широтах, и обнаружили неожиданное: химический состав этих образцов сильно различался. Причем закономерность была очевидной — вблизи экватора мантия оказалась менее окисленной.

Кто всё меняет? Фитопланктон

Что же стало причиной? Оказалось, дело в фитопланктоне. Да, в крошечных организмах, живущих в толще океана. На разных широтах Солнце прогревает воду по-разному, что влияет на распределение морской жизни.

Когда океанические плиты погружаются в мантию — процесс, известный как субдукция, — они уносят с собой органические останки, включая углерод и сульфиды. В низких широтах этих остатков больше, и это меняет химический баланс мантии.

Неожиданная закономерность

"Наши образцы из разных широт показали значительную разницу, что возбудило наше любопытство. Попытки объяснить различия привели к открытию неожиданной закономерности!" — говорит геолог Ван Бо.

Солнце управляет недрами

Это первое доказательство того, что солнечное излучение влияет не только на климат и жизнь на поверхности, но и на глубинные геологические процессы. До сих пор считалось, что именно процессы внутри Земли влияют на климат. Но теперь очевидно: связь работает в обе стороны.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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