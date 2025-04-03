В сердце Меркурия — сокровище, формировавшееся миллиарды лет

Представьте себе планету, где на глубине почти 18 километров может лежать алмазный слой планетарного масштаба. Именно такую сенсацию недавно раскрыли учёные из Китая и Бельгии, проанализировав данные зонда NASA "Мессенджер".

Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington/Brown University is licensed under National Aeronautics and Space Administration Меркурий

Меркурий, самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета, оказался крайне богат углеродом. Исследования показали, что в его недрах, между мантией и ядром, могли сформироваться толстые пласты алмазов.

Алмазы — не только на поверхности

Ранее "Мессенджер" зафиксировал на поверхности Меркурия тёмные пятна, состоящие из графита. Это указывало на необычно высокую концентрацию углерода. Однако теперь стало ясно: запасы графита — лишь вершина айсберга. Главные сокровища скрыты внутри.

"Мы считаем, что алмаз мог образоваться в результате двух процессов. Сначала происходит кристаллизация океана магмы, но этот процесс, вероятно, способствовал формированию только очень тонкого алмазного слоя на границе ядра и мантии. Во-вторых, и это самое главное, кристаллизация металлического ядра Меркурия", — объясняет Оливье Намур, доцент Университета Левена.

Алмазы формировались изнутри

Углерод, кристаллизующийся при высоком давлении внутри расплавленного ядра, постепенно поднимался к мантии и накапливался там.

Исследователи моделировали эти условия с повышенной точностью — с учётом более толстой мантии, чем считалось ранее. Результат: потенциальная толща алмазов может составлять от 14,9 до 18,3 км, и с течением времени она может увеличиваться.

Это открытие не только удивляет — оно подчёркивает, насколько уникален Меркурий в сравнении с Землёй, Марсом и другими планетами.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] и в др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

