Темные пятна и морщины: скрытая угроза от привычки смотреть в смартфон

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Кажется, мы всё знаем о вреде экранов: устают глаза, болит шея, страдает осанка. Но учёные доказали: кожа тоже под ударом?

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка смотрит в экран смартфона

Хотя основным источником синего света остаётся солнце, гаджеты вроде телефонов и ноутбуков тоже его излучают. Пусть интенсивность и ниже в сотни раз, но постоянное близкое воздействие может сказываться на состоянии кожи — и не лучшим образом.

Потемнение кожи — научно подтверждено

Первое, что вызывает тревогу, — гиперпигментация. Исследования показали, что синий свет активизирует выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. Избыток приводит к появлению тёмных пятен. Особенно чувствительны к этому люди с более тёмным оттенком кожи — у них реакция может быть ярко выраженной.

Коллаген под угрозой

Учёные обнаружили, что синий свет разрушает коллаген — белок, который отвечает за упругость и гладкость кожи. В лабораторных условиях было доказано: всего одного часа близкого контакта с экраном достаточно, чтобы начать процесс повреждения клеток, вырабатывающих коллаген. А это — преждевременные морщины и потеря тонуса.

Удар по сну — и коже

Кроме того, по данным научных наблюдений, синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна. В результате нарушается режим сна и бодрствования, что тоже сказывается на коже. Отёки, тусклый цвет, воспаления вокруг глаз — лишь начало цепочки.

Долгосрочные проблемы со сном, как подчёркивают специалисты, усиливают хронические кожные заболевания: акне, экзему, розацеа.

Повышается уровень кортизола — гормона стресса, который разрушает коллаген. Кожа теряет защитный барьер, становится более чувствительной и сухой.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. Существует условное разделение красящих веществ на нерастворимые пигменты и растворимые в красильной среде (растворителе), красители.

