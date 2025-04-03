Темные пятна и морщины: скрытая угроза от привычки смотреть в смартфон

Кажется, мы всё знаем о вреде экранов: устают глаза, болит шея, страдает осанка. Но учёные доказали: кожа тоже под ударом?
Хотя основным источником синего света остаётся солнце, гаджеты вроде телефонов и ноутбуков тоже его излучают. Пусть интенсивность и ниже в сотни раз, но постоянное близкое воздействие может сказываться на состоянии кожи — и не лучшим образом.
Первое, что вызывает тревогу, — гиперпигментация. Исследования показали, что синий свет активизирует выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. Избыток приводит к появлению тёмных пятен. Особенно чувствительны к этому люди с более тёмным оттенком кожи — у них реакция может быть ярко выраженной.
Учёные обнаружили, что синий свет разрушает коллаген — белок, который отвечает за упругость и гладкость кожи. В лабораторных условиях было доказано: всего одного часа близкого контакта с экраном достаточно, чтобы начать процесс повреждения клеток, вырабатывающих коллаген. А это — преждевременные морщины и потеря тонуса.
Кроме того, по данным научных наблюдений, синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна. В результате нарушается режим сна и бодрствования, что тоже сказывается на коже. Отёки, тусклый цвет, воспаления вокруг глаз — лишь начало цепочки.
Долгосрочные проблемы со сном, как подчёркивают специалисты, усиливают хронические кожные заболевания: акне, экзему, розацеа.
Повышается уровень кортизола — гормона стресса, который разрушает коллаген. Кожа теряет защитный барьер, становится более чувствительной и сухой.
Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. Существует условное разделение красящих веществ на нерастворимые пигменты и растворимые в красильной среде (растворителе), красители.
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