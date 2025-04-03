Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты всё еще веришь в миф о том, что кожа привыкает к уходу? Откроем секрет
Бывшая жена Джигарханяна подтвердила, что стала матерью: это был не фейк
Темные пятна и морщины: скрытая угроза от привычки смотреть в смартфон
Что за новый гигант на заводе Уралхиммаш? 3000 тонн удобрений в день
Очистить окна за 10 минут? Эти инструменты откроют вам глаза на быструю уборку
Секрет острых скул без уколов: как убрать второй подбородок дома
Помидор с две ладони: как вырастить гигантов на обычной грядке
Хотите стильный интерьер? Тогда забудьте про правила сочетания цветов
Готовьте сразу двойную порцию — эти рыбные котлеты разлетаются мгновенно

Новый способ бросить курить нашли случайно — благодаря препарату от ожирения

Наука

Оказывается, препараты, которые сегодня активно применяются в борьбе с диабетом и ожирением, могут неожиданным образом повлиять на другие аспекты здоровья — включая никотиновую зависимость.

курение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курение

Новая роль старого препарата

Исследование, проведённое учёными из Университета Кейс-Вестерн-Резерв (США), открыло новую сторону известного препарата семаглутид (входит в состав "Оземпика" и "Вегови"). В ходе анализа более 222 тысяч медицинских карт пациентов с диабетом 2 типа и никотиновой зависимостью выяснилось: приём семаглутида связан со снижением потребности в помощи по отказу от курения.

Что показало исследование

Из всей выборки около 6 тысяч человек получали именно семаглутид. Остальные — другие средства: инсулин, метформин и препараты, имитирующие действие гормона ГПП-1.

Все пациенты изначально не могли самостоятельно справиться с никотиновой зависимостью и нуждались в поддержке специалистов и дополнительных медикаментах.

Удивительный эффект уже через 30 дней

Однако уже спустя месяц после начала приёма семаглутида ситуация изменилась:

такие пациенты на 32% реже обращались за помощью от табакозависимости по сравнению с теми, кто получал инсулин
и на 18% реже — по сравнению с группой на метформине

"Семаглутид был связан с более низким использованием медпомощи от табакокурения по сравнению с другими препаратами, включая другие ГПП-1. Это наблюдалось уже через 30 дней после начала терапии", — говорится в отчёте.

В чём может быть причина

Исследователи предполагают: дело в том, что семаглутид влияет на области мозга, отвечающие за формирование желаний и вознаграждение. А значит, может ослаблять тягу к вредным привычкам. Ранее уже звучали гипотезы о его влиянии на алкогольную и наркотическую зависимость.

Что дальше

Сегодня это открытие становится ещё одним аргументом в пользу изучения семаглутида не только как средства от диабета и ожирения, но и как потенциального помощника в борьбе с зависимостями. Хотя для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические испытания, первые результаты вдохновляют.

Уточнения

Семаглутид - лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Авто
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Как создавался КАМАЗ: история крупнейшего завода — путь от идеи до первых моделей Дмитрий Плотников Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Последние материалы
Очистить окна за 10 минут? Эти инструменты откроют вам глаза на быструю уборку
Секрет острых скул без уколов: как убрать второй подбородок дома
Помидор с две ладони: как вырастить гигантов на обычной грядке
Хотите стильный интерьер? Тогда забудьте про правила сочетания цветов
Готовьте сразу двойную порцию — эти рыбные котлеты разлетаются мгновенно
Переедание углеводов опасно, но их недостаток — ещё хуже: мнение эндокринолога
Заправка не прощает спешки: водительский ритуал, который пора пересмотреть
Когда сода спасает, а когда убивает — откровенные ошибки садоводов
Кот на подушке, стресс — за дверь! Как питомцы делают ваш сон крепче
Орбакайте показала, как весело они отметили день рождения дочки Клавы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.