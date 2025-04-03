Новый способ бросить курить нашли случайно — благодаря препарату от ожирения

Оказывается, препараты, которые сегодня активно применяются в борьбе с диабетом и ожирением, могут неожиданным образом повлиять на другие аспекты здоровья — включая никотиновую зависимость.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ курение

Новая роль старого препарата

Исследование, проведённое учёными из Университета Кейс-Вестерн-Резерв (США), открыло новую сторону известного препарата семаглутид (входит в состав "Оземпика" и "Вегови"). В ходе анализа более 222 тысяч медицинских карт пациентов с диабетом 2 типа и никотиновой зависимостью выяснилось: приём семаглутида связан со снижением потребности в помощи по отказу от курения.

Что показало исследование

Из всей выборки около 6 тысяч человек получали именно семаглутид. Остальные — другие средства: инсулин, метформин и препараты, имитирующие действие гормона ГПП-1.

Все пациенты изначально не могли самостоятельно справиться с никотиновой зависимостью и нуждались в поддержке специалистов и дополнительных медикаментах.

Удивительный эффект уже через 30 дней

Однако уже спустя месяц после начала приёма семаглутида ситуация изменилась:

такие пациенты на 32% реже обращались за помощью от табакозависимости по сравнению с теми, кто получал инсулин

и на 18% реже — по сравнению с группой на метформине

"Семаглутид был связан с более низким использованием медпомощи от табакокурения по сравнению с другими препаратами, включая другие ГПП-1. Это наблюдалось уже через 30 дней после начала терапии", — говорится в отчёте.

В чём может быть причина

Исследователи предполагают: дело в том, что семаглутид влияет на области мозга, отвечающие за формирование желаний и вознаграждение. А значит, может ослаблять тягу к вредным привычкам. Ранее уже звучали гипотезы о его влиянии на алкогольную и наркотическую зависимость.

Что дальше

Сегодня это открытие становится ещё одним аргументом в пользу изучения семаглутида не только как средства от диабета и ожирения, но и как потенциального помощника в борьбе с зависимостями. Хотя для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические испытания, первые результаты вдохновляют.

Уточнения

Семаглутид - лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

