Пушистая терапия: кто на самом деле помогает пожилым жить дольше

Каждый третий пожилой человек в мире чувствует себя одиноко. Это не просто грусть или скука — это опасное состояние, которое напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни. Но есть способ изменить ситуацию — простой, доступный и очень тёплый.
С возрастом круг общения сужается. После выхода на пенсию исчезают поводы для регулярных встреч и активной социальной жизни. Люди чаще остаются дома, и это становится началом невидимой, но разрушительной изоляции.
Учёные из разных стран приходят к пугающим выводам: одиночество повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает гормональный баланс и сокращает жизнь.
Исследование Гарварда показало: одиночество сопоставимо по вреду с курением — как если бы вы выкуривали полпачки сигарет в день. Даже еда в одиночестве повышает риски для здоровья, как выяснили в Корее.
Домашние животные — мощное средство от одиночества. Они не просто создают ощущение присутствия рядом кого-то живого. Они заставляют двигаться, заботиться, выходить на улицу и даже улыбаться.
Немецкие учёные проанализировали данные почти трёх тысяч пожилых людей и пришли к выводу: больше всего в жизни удовлетворены те, у кого была хотя бы одна собака. Эти участники реже сталкивались с депрессией, чувствовали себя более бодрыми и энергичными.
Кошки, попугаи, хомяки — увы, такой стабильной пользы не показали. Всё дело, считают эксперты, в общительности собак. Они требуют ежедневных прогулок, живого общения и вовлечённости — а значит, не дают замкнуться в себе.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?