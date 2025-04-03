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Пушистая терапия: кто на самом деле помогает пожилым жить дольше

Наука

Каждый третий пожилой человек в мире чувствует себя одиноко. Это не просто грусть или скука — это опасное состояние, которое напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни. Но есть способ изменить ситуацию — простой, доступный и очень тёплый.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Почему возраст — не повод для изоляции

С возрастом круг общения сужается. После выхода на пенсию исчезают поводы для регулярных встреч и активной социальной жизни. Люди чаще остаются дома, и это становится началом невидимой, но разрушительной изоляции.

Учёные из разных стран приходят к пугающим выводам: одиночество повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает гормональный баланс и сокращает жизнь.

Исследование Гарварда показало: одиночество сопоставимо по вреду с курением — как если бы вы выкуривали полпачки сигарет в день. Даже еда в одиночестве повышает риски для здоровья, как выяснили в Корее.

Помощники с хвостами и лапами

Домашние животные — мощное средство от одиночества. Они не просто создают ощущение присутствия рядом кого-то живого. Они заставляют двигаться, заботиться, выходить на улицу и даже улыбаться.

  • Прогулки с собакой становятся привычкой и поводом для общения.
  • Игры с кошкой улучшают настроение и помогают отвлечься от плохих мыслей.
  • Уход за питомцем улучшает самооценку и возвращает ощущение нужности.
  • Исследования показывают: у владельцев животных ниже давление, реже случаются инфаркты и инсульты, а сон становится крепче — тепло рядом лежащей кошки помогает быстрее уснуть.

Лучший выбор — собака

Немецкие учёные проанализировали данные почти трёх тысяч пожилых людей и пришли к выводу: больше всего в жизни удовлетворены те, у кого была хотя бы одна собака. Эти участники реже сталкивались с депрессией, чувствовали себя более бодрыми и энергичными.

Кошки, попугаи, хомяки — увы, такой стабильной пользы не показали. Всё дело, считают эксперты, в общительности собак. Они требуют ежедневных прогулок, живого общения и вовлечённости — а значит, не дают замкнуться в себе.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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