Весы рядом с оружием: кем был всадник, похороненный тысячу лет назад

Как понять, кем был человек тысячу лет назад? Иногда достаточно всего трёх предметов. В Гнездилове под Суздалем археологи нашли уникальное захоронение, которое позволило раскрыть профессию и статус древнерусского воина.
Могила длиной почти 4 метра и шириной 1,6 метра сразу привлекла внимание учёных. Она явно выделялась на фоне других. Внутри — деревянная конструкция, собранная без единого гвоздя, и тело мужчины 25-30 лет.
На его поясе — лировидная пряжка, железные кольца, справа — боевой топор с отверстием в обухе, слева — нож в ножнах с металлической обоймицей. Всё указывало на воинский статус.
Но самое неожиданное находилось у ног. Вместе со снаряжением всадника — стременами, удилами и пряжкой для седла — лежали маленькие весы. Две металлические чашечки явно предназначались для взвешивания мелких предметов, скорее всего — монет.
А значит, мужчина мог быть не только дружинником, но и сборщиком податей — человеком, совмещавшим военную и фискальную функцию.
"Оружие, снаряжение и весы в одном захоронении — редкость. Всё это может говорить о сборе налогов", — поясняют археологи.
Находка стала уже второй могилой всадника на этом участке. Оба погребения необычно богаты и велики. Всего за время раскопок в Гнездилове обнаружено 14 боевых топоров, украшения, монеты, десятки всаднических артефактов. Всё это говорит о том, что здесь, вероятно, хоронили представителей элиты — дружинников князя.
Раскопки ведутся с 2019 года. Хотя считалось, что некрополь был изучен ещё в XIX веке, современные технологии показали — большую часть курганов попросту не заметили. Сейчас исследовано около 50 могил, и каждая новая — как окно в прошлое.
Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.
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