Уникальная древесина, которой нет аналогов: открытие может спасти климат

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, что ещё можно узнать о древесине? Но новое открытие учёных из Кембриджа и Ягеллонского университета перевернуло привычное представление о структуре дерева. Они обнаружили уникальные свойства тюльпановых деревьев (лириодендронов), способных не просто расти, а эффективно накапливать углерод.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ тюльпановые деревья

Не дерево, а аккумулятор CO₂

Лириодендроны — близкие родственники магнолий — встречаются в Северной Америке, Азии и даже в России: от Калининграда до Сочинских субтропиков. Их отличает не только экзотическая форма листьев, но и невероятная скорость роста — до 25-36 метров в высоту. И вот, похоже, выяснилось, в чём их секрет.

Ни твёрдая, ни мягкая древесина

С помощью криоэлектронного микроскопа учёные изучили 33 вида деревьев из ботсада Кембриджа. Среди них — два вида лириодендронов: американский и китайский.

Их структура оказалась уникальной: древесина содержит особо крупные макрофибриллы — волокна толщиной 10-40 нанометров. Они встраиваются слоями в клеточные стенки и действуют как основа прочности и плотности древесины.

"Это делает лириодендроны ни твёрдыми, ни мягкими породами. Они — особый тип древесины", — говорится в отчёте.

Почему это важно

Макрофибриллы в структуре древесины отвечают за накопление углерода. Чем они крупнее — тем больше CO₂ удерживается. Учёные предполагают, что тюльпановые деревья эволюционно увеличили размер макрофибрилл в ответ на нехватку углерода в атмосфере. И это сделало их своеобразными природными аккумуляторами.

Новый инструмент в борьбе с потеплением

Хотя сейчас эти деревья часто высаживают ради красоты, исследователи предлагают использовать их способности с большей пользой — создавать плантации для улавливания углерода. Это может стать новой стратегией в борьбе с климатическим кризисом.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

