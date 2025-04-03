Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женщине назначили анализ на простату: врач Мясников в шоке от Франции
Миллионер Марио прирос к кораблю: 25 лет в море сделали сушу невыносимой, и вот почему
Заправка под пробку: что может случиться с машиной через пару километров
Защити лицо от морщин и ожогов: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Простой способ обезопасить себя от клещей — пригодится уже сегодня
Когда собака смотрит в душу ради лакомства: приём, который сбережёт здоровье и нервы
Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух
Женщина на иномарке остановила 87 трамваев: суд вынес неожиданное решение
Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере

Уникальная древесина, которой нет аналогов: открытие может спасти климат

2:05
Наука

Казалось бы, что ещё можно узнать о древесине? Но новое открытие учёных из Кембриджа и Ягеллонского университета перевернуло привычное представление о структуре дерева. Они обнаружили уникальные свойства тюльпановых деревьев (лириодендронов), способных не просто расти, а эффективно накапливать углерод.

тюльпановые деревья
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тюльпановые деревья

Не дерево, а аккумулятор CO₂

Лириодендроны — близкие родственники магнолий — встречаются в Северной Америке, Азии и даже в России: от Калининграда до Сочинских субтропиков. Их отличает не только экзотическая форма листьев, но и невероятная скорость роста — до 25-36 метров в высоту. И вот, похоже, выяснилось, в чём их секрет.

Ни твёрдая, ни мягкая древесина

С помощью криоэлектронного микроскопа учёные изучили 33 вида деревьев из ботсада Кембриджа. Среди них — два вида лириодендронов: американский и китайский.

Их структура оказалась уникальной: древесина содержит особо крупные макрофибриллы — волокна толщиной 10-40 нанометров. Они встраиваются слоями в клеточные стенки и действуют как основа прочности и плотности древесины.

"Это делает лириодендроны ни твёрдыми, ни мягкими породами. Они — особый тип древесины", — говорится в отчёте.

Почему это важно

Макрофибриллы в структуре древесины отвечают за накопление углерода. Чем они крупнее — тем больше CO₂ удерживается. Учёные предполагают, что тюльпановые деревья эволюционно увеличили размер макрофибрилл в ответ на нехватку углерода в атмосфере. И это сделало их своеобразными природными аккумуляторами.

Новый инструмент в борьбе с потеплением

Хотя сейчас эти деревья часто высаживают ради красоты, исследователи предлагают использовать их способности с большей пользой — создавать плантации для улавливания углерода. Это может стать новой стратегией в борьбе с климатическим кризисом.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Новости спорта
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату Аудио 
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Авто
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Что продавали в СССР из-под полы и почему это было дефицитом? Дмитрий Плотников Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров Исследователи бьют тревогу: ИИ не способен на то, что даётся ребёнку Игорь Буккер
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Последние материалы
Женщине назначили анализ на простату: врач Мясников в шоке от Франции
Миллионер Марио прирос к кораблю: 25 лет в море сделали сушу невыносимой, и вот почему
Заправка под пробку: что может случиться с машиной через пару километров
Защити лицо от морщин и ожогов: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Простой способ обезопасить себя от клещей — пригодится уже сегодня
Когда собака смотрит в душу ради лакомства: приём, который сбережёт здоровье и нервы
Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух
Уникальная древесина, которой нет аналогов: открытие может спасти климат
Женщина на иномарке остановила 87 трамваев: суд вынес неожиданное решение
Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.