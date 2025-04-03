Маленький, но не глупый: в Южной Африке нашли древнего родственника человека

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В пещере Сварткранс в Южной Африке археологи сделали находку, которая помогает лучше понять одного из наших древнейших родственников — Paranthropus robustus, жившего около двух миллионов лет назад.

Фото: commons.wikimedia by Emőke Dénes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ череп Paranthropus robustus

Новые окаменелости — черепа, зубы, фрагменты таза и ног — позволяют ученым глубже взглянуть на его образ жизни, рацион и даже структуру общества. Этот вид был крайне невелик по размеру и весьма уязвим перед хищниками. На костях нашли следы укусов, идентичных следам от зубов леопардов — видимо, парантропы часто становились чьим-то обедом.

Тяжёлые челюсти и мощные зубы говорят о том, что питались они в основном грубой, трудно перевариваемой пищей. Анализ скелета также показал, что они ходили прямо, но при этом были совсем небольшими по росту.

Причём между самцами и самками была большая разница в размере, что может говорить о полигинной структуре общества — когда один самец живёт с несколькими самками.

Особенно важна находка сочленённой тазовой кости — впервые для этого вида. Она позволит с помощью компьютерной томографии изучить, как развивались кости и как именно двигались эти древние гоминины.

А ещё есть предположения, что Paranthropus robustus мог использовать орудия. Возможно, не так искусно, как наши предки Homo ergaster, но всё же — когнитивные и физические способности у них были.

Эти находки не только оживляют картину далёкого прошлого, но и приближают нас к пониманию, как формировался человек. Данные опубликованы в первом мартовском номере Journal of Human Evolution.

Уточнения

Paranthropus robustus (лат., буквально — массивный парантроп) — вид ископаемых высших приматов, обнаруженный в Южной Африке в 1938 году южноафриканским доктором и палеонтологом Робертом Брумом.



Homo ergaster (с лат. — «Человек работающий») — ископаемый вид людей, появившийся в Африке 1,8 млн лет назад в результате эволюции Homo habilis или Homo rudolfensis.



Колыбель человечества (англ. Cradle of Humankind) — памятник Всемирного наследия (включён в список ЮНЕСКО в 1999 г.). Находится примерно в 50 км к северо-западу от Йоханнесбурга, в провинции Гаутенг, ЮАР.

