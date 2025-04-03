Креатин под вопросом: исследование не подтвердило его способность наращивать мышцы

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Креатин — одна из самых популярных добавок среди тех, кто хочет нарастить мышцы. Но новое исследование поставило под сомнение его эффективность.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Учёные университета Нового Южного Уэльса провели эксперимент с 54 участниками: половина принимала креатин, вторая — нет. Все занимались спортом по одинаковой программе в течение 12 недель.

Результат?

Рандомизированное контролируемое испытание показало, что обе группы в среднем набрали по два килограмма мышц. Никакой дополнительной "магии" от креатина не обнаружилось. Данные опубликованы в специализированном журнале Nutrients.

На первом этапе у группы с добавкой был чуть больший прирост, но он оказался временным — возможно, за счёт задержки воды в организме. Именно это ранее могли ошибочно принимать за рост мышц в других исследованиях.

Есть ещё один важный момент: во многих прошлых экспериментах приём добавок и начало тренировок совпадали, и это мешало понять, что именно давало эффект — спорт или креатин.

Исследователи полагают, что креатин не бесполезен, но его дозировка может быть занижена. Обычные 5 граммов в день, возможно, не работают. Стоит проверить, как поведёт себя организм при 10 граммах — эта доза считается безопасной и потенциально эффективной.

Пока однозначных выводов нет. Исследователи подчеркивают, что нужно учитывать состав тела, уровень воды и индивидуальные особенности. И напоминают: ни одна добавка не заменит сбалансированного питания и разумного подхода к тренировкам.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках.



Рандомизированное контролируемое испытание (рандомизированное контролируемое исследование, РКИ) — это тип научного (часто медицинского) эксперимента, целью которого является уменьшение определённых источников систематической ошибки (например, при проверке эффективности новых методов лечения).

