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Внезапная сердечная смерть и антидепрессанты: выясняем связь!

2:14
Наука

Антидепрессанты спасают жизни — но, как выясняется, при длительном приёме они могут нести серьёзный риск для сердца. Речь идёт о внезапной сердечной смерти (ВСС) — когда человек умирает от сердечного приступа в течение часа после появления первых симптомов или максимум через сутки после последнего контакта с окружающими.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

В новом исследовании, представленном на EHRA 2025, научном конгрессе Европейского общества кардиологов, исследователи показывают, что по сравнению с населением в целом, не принимавшим антидепрессанты, у людей, которые их принимали, повышен риск внезапной сердечной смерти. Это зависит от возраста и продолжительности приёма.

Особенно тревожны данные из масштабного датского исследования 2010 года. Среди 4,3 миллионов жителей страны было зафиксировано более 6 тысяч случаев ВСС, почти треть из которых — у людей, принимавших антидепрессанты.

  • У молодых людей (30-39 лет), которые принимали препараты 1-5 лет, риск внезапной сердечной смерти оказался втрое выше. При приёме более 6 лет — уже в 5 раз выше.
  • У людей 50-59 лет риск удваивался при приёме 1-5 лет и увеличивался в 4 раза, если лекарства принимались дольше.
  • Даже у пожилых (70-79 лет) риск был в 1,8-2,2 раза выше по сравнению с теми, кто не принимал антидепрессанты.

С чем это связано?

Учёные пока не дают однозначного ответа. Возможно, дело в побочных эффектах препаратов. А может, причина в самой депрессии — люди с этим диагнозом чаще ведут малоподвижный образ жизни, хуже следят за здоровьем, а иногда и вовсе не обращаются за медицинской помощью вовремя.

Важно помнить: отменять лекарства без врача — опасно. Но если вы принимаете антидепрессанты давно, особенно в зрелом возрасте, обсудите с врачом возможные риски и необходимость дополнительного кардиологического контроля.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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