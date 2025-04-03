Внезапная сердечная смерть и антидепрессанты: выясняем связь!

Антидепрессанты спасают жизни — но, как выясняется, при длительном приёме они могут нести серьёзный риск для сердца. Речь идёт о внезапной сердечной смерти (ВСС) — когда человек умирает от сердечного приступа в течение часа после появления первых симптомов или максимум через сутки после последнего контакта с окружающими.
В новом исследовании, представленном на EHRA 2025, научном конгрессе Европейского общества кардиологов, исследователи показывают, что по сравнению с населением в целом, не принимавшим антидепрессанты, у людей, которые их принимали, повышен риск внезапной сердечной смерти. Это зависит от возраста и продолжительности приёма.
Особенно тревожны данные из масштабного датского исследования 2010 года. Среди 4,3 миллионов жителей страны было зафиксировано более 6 тысяч случаев ВСС, почти треть из которых — у людей, принимавших антидепрессанты.
С чем это связано?
Учёные пока не дают однозначного ответа. Возможно, дело в побочных эффектах препаратов. А может, причина в самой депрессии — люди с этим диагнозом чаще ведут малоподвижный образ жизни, хуже следят за здоровьем, а иногда и вовсе не обращаются за медицинской помощью вовремя.
Важно помнить: отменять лекарства без врача — опасно. Но если вы принимаете антидепрессанты давно, особенно в зрелом возрасте, обсудите с врачом возможные риски и необходимость дополнительного кардиологического контроля.
Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.
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